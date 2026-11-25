La toma de rehenes que se vivió en un almacén Éxito del sector de La Castellana, en Cartagena, mantuvo en alerta a Colombia durante más de 16 horas y se convirtió en motivo de discusión política en redes sociales. Mientras las autoridades adelantaban el operativo para liberar a cerca de 30 personas retenidas, un mensaje del expresidente Gustavo Petro provocó la reacción del actor Emmanuel Restrepo.

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El exmandatario se refirió al caso cuando aún se desarrollaba el operativo policial y militar. En su publicación, relacionó el aumento de la inseguridad en la ciudad con la situación económica y la actividad turística, y aprovechó para defender los resultados de su administración en materia de seguridad.

“Hay un secuestro masivo en Cartagena. En la ciudad se ha disparado el hurto desde que dejé de gobernar. La causa de esta violencia es el empobrecimiento de la población por la muerte del turismo”, escribió Petro.

En el mismo pronunciamiento, aseguró que durante su gobierno se redujeron delitos como el hurto, la violencia intrafamiliar y los secuestros de civiles, en comparación con los indicadores actuales.

El pronunciamiento generó diversas reacciones, entre ellas la de Emmanuel Restrepo, actor conocido por su participación en producciones como Rigo y La primera vez.

El artista compartió el trino del expresidente y criticó que el mensaje se enfocara en su gestión y en los resultados de su gobierno mientras varias familias atravesaban momentos de angustia por la situación de Cartagena.

“Uno tiene que estar muy mal con su ego, pa’ estar hablando de uno y de lo que hizo, en medio de una tragedia de estas”, escribió Restrepo en sus redes sociales.

La frase se difundió rápidamente y generó un debate entre los usuarios que apoyaron su crítica y quienes continuaron discutiendo las cifras de seguridad mencionadas por Petro.

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Entre los comentarios de quienes respaldaron la postura del actor figuran los siguientes: “Usando la tragedia para sacar réditos políticos. Este tipo cada día cae más bajo”; “¡Cínico! ¿Ahora resulta que en Cartagena hay más hurtos porque usted dejó de ser presidente? En cuatro años poco interés mostró por atender la crisis de seguridad de nuestra ciudad”, se puede leer.

Finalmente, la Fuerza Pública logró rescatar con vida a todas las personas retenidas. El balance del operativo fue de un presunto delincuente abatido y cuatro capturados.