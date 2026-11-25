Ubicado en el municipio de Villa Rica, Cauca, se encuentra la planta de ensamblaje de Hero Moto, la fabricante con mayores ventas en el mundo y que en sus 12 años de funcionamiento en Colombia ha fabricado más de 470.000 motocicletas.

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Hoy en día, la planta cuenta con la capacidad para producir hasta 135.000 unidades al año, luego de que la compañía aumentara su capacidad inicial de 80.000 motocicletas anuales.

Ahora, con la llegada de un nuevo año, la marca busca seguir incrementando la producción de sus unidades para responder al crecimiento proyectado de la demanda que ha tenido el mercado colombiano.

En diálogo con SEMANA, la CEO de Hero Moto Colombia, Mónica Delgado, comentó sobre las estrategias que buscará la marca para seguir fortaleciendo sus operaciones en el país.

“Este año hemos crecido, no al mismo nivel del año pasado porque nuestra capacidad en la planta no nos daba para lograr ese crecimiento. Sin embargo, para nosotros representa hacer una inversión adicional y poder expandir este proceso de ensamblar motos acá en Colombia”, señaló Delgado.

La propuesta de Hero es ampliar las operaciones en su planta, fortaleciendo su capacidad operativa. Por medio de esta expansión, el potencial de fabricación de las motocicletas aumentaría hasta llegar a las 220.000 unidades anuales.

Delgado asegura que las metas de la compañía buscan no solamente consolidar su operación y proyección de crecimiento en el mercado colombiano, sino que además adentrarse en el top 3 de las marcas con mayor presencia en el país e incluso llegar a ser la número 1.

Mónica Delgado, CEO de Hero Moto Colombia Foto: Hero Moto - API

“Nosotros tenemos esa carta bajo la manga, que es que todavía no tenemos motocicletas en todos los segmentos del mercado colombiano, y eso nos da la posibilidad de jugar esa carta para alcanzar el top 1. Hoy en día, las cinco primeras marcas del país se turnan las posiciones, dependiendo de la disponibilidad de motos que tengan. Yo creo que Hero tiene una gran cantidad de atributos que la pueden llevar a ocupar ese primer lugar en Colombia, porque ya es el productor número uno de motocicletas en el mundo y también ocupa el primer lugar en ventas en India. Eso tiene que tener un respaldo muy importante para que nosotros acá podamos alcanzar ese resultado”, comentó.

La CEO de Hero también comentó sobre la llegada de otras compañías que buscan tener sus primeros pasos en el país, como lo es el caso más reciente con la fabricante mexicana Italika.

Para la directiva, estos hechos forman parte de la dinámica de la industrita, en donde la competencia se basa en el reconocimiento mutuo.

“Nosotros tenemos mucho respeto por todas las marcas que participan en el mercado colombiano y en la competencia. Yo personalmente no soy de hablar mal de ninguna de las marcas; prefiero enfocarme en las cosas buenas que nosotros tenemos que entregarle al mercado”, declaró.