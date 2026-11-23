La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Ambiente, declaró el pasado sábado 21 de noviembre una alerta Fase 1 debido a la calidad de aire en la capital en las Unidades de Planeamiento Local (UPL) de Kennedy, Arborizadora, Puente Aranda y Patio Bonito.

Alerta por contaminación del aire en Bogotá: estas son las zonas con mayores restricciones

El Distrito ha estado implementando una medida preventiva en la que busca proteger la salud de las personas que viven en estos sectores.

“La decisión se tomó porque, durante 36 horas consecutivas, las estaciones de monitoreo de Carvajal-Sevillana, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Kennedy registraron una calidad del aire regular, debido al aumento de partículas contaminantes conocidas como PM10”, señaló Claudia Gordillo, secretaria de Ambiente (e).

Desde que se conoció sobre el hecho, varias secretarías de la Alcaldía han adoptado acciones para contribuir al mejoramiento de la calidad de aire en la ciudad.

Una de ellas ha sido la Secretaría Distrital de Movilidad, la cual emite múltiples recomendaciones a los actores viales de la capital para reducir emisiones contaminantes.

El llamado de la alcaldía a los transportadores y conductores

La Administración Galán compartió consejos para los gremios, empresas transportadoras de carga y conductores de vehículos de carga durante la Alerta Fase 1 que se registra en la capital. Las recomendaciones son las siguientes:

Planificar los recorridos regionales y utilizar vías alternas: evitar el ingreso a Bogotá por medio de corredores regionales como la vía Mondoñedo–Chía.

evitar el ingreso a Bogotá por medio de corredores regionales como la vía Mondoñedo–Chía. Mantener el vehículo en óptimas condiciones: realizar los mantenimientos preventivos de las unidades teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante, así como adoptar hábitos de conducción responsables.

realizar los mantenimientos preventivos de las unidades teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante, así como adoptar hábitos de conducción responsables. Programar los desplazamientos y las entregas: aprovechar la capacidad disponible de carga de los vehículos. En caso de que sea posible, coordinar con los clientes la distribución de mercancías entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., para disminuir la circulación en horas de mayor congestión.

Para los conductores de vehículos particulares como ciudadanos de Bogotá, el Distrito emitió el siguiente llamado:

Priorizar la movilidad sostenible: hacer uso de otros medios de movilidad como el transporte público, la bicicleta o caminar hacia su destino.

hacer uso de otros medios de movilidad como el transporte público, la bicicleta o caminar hacia su destino. Planificar los desplazamientos: evitar viajes innecesarios para reducir la congestión vehicular y las emisiones contaminantes.

evitar viajes innecesarios para reducir la congestión vehicular y las emisiones contaminantes. Mantener el vehículo en óptimas condiciones: realizar los mantenimientos necesarios como la revisión técnico-mecánica.