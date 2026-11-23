Durante este lunes 23 de noviembre de 2026, se ha registrado en la ciudad de Bogotá una manifestación que ha afectado la movilidad en varios puntos de la ciudad, así como perjudicando a usuarios del servicio de transporte público de TransMilenio.

La protesta se lleva a cabo sobre la carrera 7 con calle 74 al norte a manos de varios gremios del transporte del país. El motivo de la manifestación es en contra de las fotomultas.

La Secretaría Distrital de Movilidad informa que, debido a la movilización, se recomienda a los usuarios utilizar como vía alterna la Av. Circunvalar al norte.

Por su parte, TransMilenio informa que varios servicios de TransMizonal y Dual que transitan por el sector han tomado desvíos, afectando hasta este momento a un total de 20.297 usuarios.

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