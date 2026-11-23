Grecia, Corea del Sur, Uruguay, Italia, Malí y España son las seis selecciones clasificadas a dieciseisavos de final del Mundial Sub-17. La Selección Colombia podría asegurar su cupo si le gana a Honduras este martes, aunque el objetivo es quedar líderes de grupo.

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Entre domingo y lunes se han disputado 16 partidos de la segunda fecha con varias sorpresas, como la victoria de Arabia Saudita ante Francia (0-1) y la goleada histórica de España contra Fiyi (15-0), que estuvo a punto de romper el récord de la categoría.

Cabe recordar que este Mundial Sub-17 se disputa con 48 selecciones participantes y eso significa que clasifican los dos mejores de cada grupo, pero también hay espacio para ocho mejores terceros.

Bajo ese panorama, solo seis selecciones han conseguido su clasificación:

Grecia (grupo A)

Corea del Sur (grupo B)

Uruguay (grupo D)

Italia (Grupo E)

Malí (grupo G)

España (grupo H)

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La Selección Colombia podría unirse a ese selecto grupo el martes, cuando enfrenta a Honduras desde las 10:30 de la mañana. Dicho compromiso se transmitirá en las señales abiertas de Caracol TV y Canal RCN.

El combinado nacional viene de ganarle a Japón en el debut (2-1) y debería tener un día tranquilo para llegar a seis puntos. Sin embargo, los dirigidos por Freddy Hurtado se han dado cuenta de las sorpresas que han dado varios equipos en esta Copa del Mundo y tratarán de sentenciar la victoria desde el primer minuto.

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“Ahora el partido más importante es el que viene, como siempre les digo, pero mucho más ahora porque tenemos la posibilidad de ganar y estar en la cima del grupo”, expresó Hurtado tras la victoria en el debut.

Esta Selección Colombia viene de ser campeona en el Sudamericano Sub-17 y aterrizó en Catar con altas expectativas de llegar hasta el último partido, pero siempre con los pies en la tierra.

Tabla de posiciones del Mundial Sub-17

- Grupo A

Grecia - 6 pts (+2) Egipto - 3 pts (+1) Catar - 3 pts (0) Panamá - 0 pts (-3)

- Grupo B

Corea del Sur - 6 pts (+9) Ecuador - 4 pts (+1) Uganda - 1 pto (-3) Nueva Caledonia - 0 pts (-7)

- Grupo C

Australia - 4 pts (+2) Mozambique - 3 pts (+3) Argentina - 3 pts (-1) Dinamarca - 1 pto (-4)

- Grupo D

Uruguay - 6 pts (+4) Francia - 3 pts (+1) Arabia Saudita - 3 pts (0) Haití - 0 pts (-5)

- Grupo E

Italia - 6 pts (+7) Uzbekistán - 3 pts (+3) Costa de Marfil - 3 pts (0) Jamaica - 0 pts (-10)

- Grupo F

Senegal - 4 pts (+9) Croacia - 4 pts (+4) Takiyistán - 3 pts (+2) Cuba - 0 pts (-11)

- Grupo G

Malí - 6 pts (+4) Bélgica - 3 pts (0) Vietnam - 1 pto (-1) Nueva Zelanda - 1 pto (-3)

- Grupo H

España - 6 pts (+20) Marruecos - 4 pts (+6) China - 1 pto (-5) Fiyi - 0 pts (-21)

- Grupo I

Brasil - 3 pts (+1) Costa Rica - 1 pto (0) Tanzania - 1 pto (0) Irlanda - 0 pts (-1)

- Grupo J

Chile - 3 pts (+2) Montenegro - 1 pto (0) República Dominicana - 1 pto (0) Argelia - 0 pts (-2)

- Grupo K

Venezuela - 3 pts (+1) México - 3 pts (+1) Camerún - 0 pts (-1) Rumania - 0 pts (-1)

- Grupo L