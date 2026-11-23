Grecia, Corea del Sur, Uruguay, Italia, Malí y España son las seis selecciones clasificadas a dieciseisavos de final del Mundial Sub-17. La Selección Colombia podría asegurar su cupo si le gana a Honduras este martes, aunque el objetivo es quedar líderes de grupo.
Entre domingo y lunes se han disputado 16 partidos de la segunda fecha con varias sorpresas, como la victoria de Arabia Saudita ante Francia (0-1) y la goleada histórica de España contra Fiyi (15-0), que estuvo a punto de romper el récord de la categoría.
Cabe recordar que este Mundial Sub-17 se disputa con 48 selecciones participantes y eso significa que clasifican los dos mejores de cada grupo, pero también hay espacio para ocho mejores terceros.
Bajo ese panorama, solo seis selecciones han conseguido su clasificación:
- Grecia (grupo A)
- Corea del Sur (grupo B)
- Uruguay (grupo D)
- Italia (Grupo E)
- Malí (grupo G)
- España (grupo H)
¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial Sub-17?
La Selección Colombia podría unirse a ese selecto grupo el martes, cuando enfrenta a Honduras desde las 10:30 de la mañana. Dicho compromiso se transmitirá en las señales abiertas de Caracol TV y Canal RCN.
El combinado nacional viene de ganarle a Japón en el debut (2-1) y debería tener un día tranquilo para llegar a seis puntos. Sin embargo, los dirigidos por Freddy Hurtado se han dado cuenta de las sorpresas que han dado varios equipos en esta Copa del Mundo y tratarán de sentenciar la victoria desde el primer minuto.
“Ahora el partido más importante es el que viene, como siempre les digo, pero mucho más ahora porque tenemos la posibilidad de ganar y estar en la cima del grupo”, expresó Hurtado tras la victoria en el debut.
Esta Selección Colombia viene de ser campeona en el Sudamericano Sub-17 y aterrizó en Catar con altas expectativas de llegar hasta el último partido, pero siempre con los pies en la tierra.
Tabla de posiciones del Mundial Sub-17
- Grupo A
- Grecia - 6 pts (+2)
- Egipto - 3 pts (+1)
- Catar - 3 pts (0)
- Panamá - 0 pts (-3)
- Grupo B
- Corea del Sur - 6 pts (+9)
- Ecuador - 4 pts (+1)
- Uganda - 1 pto (-3)
- Nueva Caledonia - 0 pts (-7)
- Grupo C
- Australia - 4 pts (+2)
- Mozambique - 3 pts (+3)
- Argentina - 3 pts (-1)
- Dinamarca - 1 pto (-4)
- Grupo D
- Uruguay - 6 pts (+4)
- Francia - 3 pts (+1)
- Arabia Saudita - 3 pts (0)
- Haití - 0 pts (-5)
- Grupo E
- Italia - 6 pts (+7)
- Uzbekistán - 3 pts (+3)
- Costa de Marfil - 3 pts (0)
- Jamaica - 0 pts (-10)
- Grupo F
- Senegal - 4 pts (+9)
- Croacia - 4 pts (+4)
- Takiyistán - 3 pts (+2)
- Cuba - 0 pts (-11)
- Grupo G
- Malí - 6 pts (+4)
- Bélgica - 3 pts (0)
- Vietnam - 1 pto (-1)
- Nueva Zelanda - 1 pto (-3)
- Grupo H
- España - 6 pts (+20)
- Marruecos - 4 pts (+6)
- China - 1 pto (-5)
- Fiyi - 0 pts (-21)
- Grupo I
- Brasil - 3 pts (+1)
- Costa Rica - 1 pto (0)
- Tanzania - 1 pto (0)
- Irlanda - 0 pts (-1)
- Grupo J
- Chile - 3 pts (+2)
- Montenegro - 1 pto (0)
- República Dominicana - 1 pto (0)
- Argelia - 0 pts (-2)
- Grupo K
- Venezuela - 3 pts (+1)
- México - 3 pts (+1)
- Camerún - 0 pts (-1)
- Rumania - 0 pts (-1)
- Grupo L
- Serbia - 3 pts (+2)
- Colombia - 3 pts (+1)
- Japón - 0 pts (-1)
- Honduras - 0 pts (-2)