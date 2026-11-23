Este jueves, 26 de noviembre, empezará oficialmente el ciclo de Jorge Bava al frente de Junior. El entrenador citó a los jugadores para el inicio de la pretemporada en la sede deportiva Adelita de Char, donde se espera que conceda su primera rueda de prensa como DT.

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Entre las primeras decisiones de Bava está la salida de cuatro jugadores que finalizan contrato y no serán renovados. Aunque tienen vinculo laboral firmado hasta el 31 de diciembre, su presencia en los entrenamientos colectivos está descartada:

Diario Deportes informó que la dirigencia “se reunirá con ellos para que no entrenen con sus compañeros y arreglar su desvinculación del Junior”.

Esta es la lista:

Jefferson Martínez (arquero, 33 años)

Juan David Ríos (mediocampista, 34 años)

Harold Rivera (mediocampista, 33 años)

Yimmi Chará (delantero, 35 años)

Jorge Bava, nuevo DT de Junior Foto: Getty Images

Teófilo Gutiérrez y Edwin Herrera, casos especiales

Los otros dos jugadores que terminan contrato en diciembre son Teófilo Gutiérrez y Edwin Herrera; sin embargo, con ellos habrá decisiones excepcionales.

Teo seguirá entrenando como invitado especial mientras se prepara para su partido de despedida en el Estadio Metropolitano, homenaje programado para el próximo 19 de noviembre.

Edwin Herrera, por otra parte, se está recuperando de una lesión de larga duración y, según el reglamento, no puede ser descartado hasta que reciba el alta médica. El defensor cartagenero no será inscrito para el primer semestre de 2027, pero continuará ligado al Junior de Barranquilla mientras avanza en la recuperación.

Ambos estaban en la lista de salidas para el próximo año igual que Martínez, Ríos, Chará y Rivera, pero su situación se manejó de manera diferente en las oficinas del club rojiblanco.

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Fydriszewski y otras posibles salidas

En el regreso a entrenamientos tampoco estará presente el argentino Francisco Fydriszewski, quien arregló su desvinculación de Junior y se encuentra como agente libre esperando por ofertas en Colombia u otros países de la región.

Fydriszewski tenía contrato hasta 2029; sin embargo, su desempeño no cumplió las expectativas y prefirió dar un paso al costado para explorar nuevos horizontes.

Junior también le estaría buscando equipo a estos cinco jugadores, aunque espera conocer la opinión de Bava después de que los vea entrenar:

Jean Pestaña (defensor central)

Daniel Rivera (defensor central)

Guillermo Celis (mediocampista)

Jannenson Sarmiento (mediocampista)

Cristian Barrios (extremo)

Todos ellos son esperados en el inicio de la pretemporada y entrenarán junto al resto de sus compañeros, aunque mantienen en incógnita si continuarán en 2027 o saldrán en condición de préstamo.

La principal conclusión es que Junior hará borrón y cuenta nueva tras un semestre para el olvido en el que ni siquiera le alcanzó para meterse a cuadrangulares.