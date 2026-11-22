Volvió a ser tendencia el debate: ¿Sebastián Villa merece ser llamado a la Selección Colombia? Esto luego de salir figura con Boca Juniors, en la gran final de la Copa Sudamericana 2026 disputada en Barranquilla.

Las palabras de Sebastián Villa tras ganar la Sudamericana: resuenan en Argentina

El llanto de Sebastián Villa con el himno de Colombia: emotivo en la final de la Sudamericana

Villa acabó con una calificación de 7.7, según la aplicación de 365 Score. La compone un 78% de pases completados, 2 de 5 centros, un 67% de efectividad en remates y 4 de 8 duelos ganados.

Sebastián Villa alzando la Copa Sudamericana 2026. Foto: Getty Images

Jesurún sobre Villa: “Jugadorazo. Lo de la Selección Colombia lo decide el técnico”

El propio presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, habló con los medios de comunicación en la zona mixta del Supermetro de Barranquilla, luego de que Boca Juniors ganara la Copa Sudamericana 2026 en la arenosa.

Una de las preguntas a Jesurún fue: “¿Lo de Sebastián Villa da para la Selección?“.

Sin titubeos, Ramón Jesurún respondió: “Jugadorazo. Ya lo de la Selección Colombia lo decide el técnico, pero jugó un gran partido igual que Alvarito Montero también”.

📌 Ramón Jesurum quedó encantado e invitó a las demás ciudad imitar lo que hizo Barranquilla 💙💛🇦🇷⚽🏆🔥🇨🇴 🎙️ ¿Sebastián Villa en la selección? Esto respondió el presidente de la FCF. #CopaSudamericana #CONMEBOL #final #SuperMetro #FCF https://t.co/dy2eF7T984 — Elias Meriño (@EliMerino7) November 22, 2026

Cabe recordar que Sebastián Villa estuvo incluido en la prelista de la Selección Colombia al Mundial 2026. Sin embargo, el técnico Néstor Lorenzo no lo dejó en el llamado definitivo para la cita orbital.

Lorenzo siempre respondió que la decisión de no llevar a Villa se basaba en conceptos deportivos. No obstante, es cierto que en Colombia se desató un debate mediático debido al pasado judicial del jugador.

Cabe recordar que en junio de 2023, a Villa lo condenaron a dos años y un mes de prisión (no efectiva) por lesiones leves calificadas y amenazas coactivas, en contexto de violencia de género, contra su expareja Daniela Cortés.

En numerosos pronunciamientos, incluyendo varios colectivos, le pedían a Lorenzo que Villa no fuera incluido en la Selección Colombia.

Incluso, después del Mundial 2026, Villa tampoco ha sido llamado por la Selección Colombia. Ahora, habrá que esperar hasta 2027 para conocer si la opinión de Lorenzo sigue en firme, o cambió.