Max Verstappen ganó el Gran Premio de Las Vegas, que se corrió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo (horario colombiano). La leyenda de Red Bull se subió a lo más alto del podio, mientras que el segundo y tercer lugar los ocupó McLaren-Mercedes con Lando Norris y Oscar Piastri.

Pese a que Antonelli fue el más rápido, Verstappen se llevó la pole en el GP de Las Vegas: este fue el motivo

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Sin embargo, más allá de otro épico triunfo por parte de Verstappen, los focos de la Fórmula 1 apuntan directamente a las palabras que dejó el neerlandés luego de la carrera. Fueron directamente dirigidas a George Russell (Mercedes).

Verstappen sobre Russell: “Está tan por debajo de mi nivel”

Todo el Gran Premio de Las Vegas tuvo un picante particular entre George Russell y Max Verstappen.

En las Prácticas Libres 3, Verstappen adelantó a Russell en un intento de ambos por preparar el arranque de una vuelta rápida. Esto provocó que estuvieran cerca de chocar contra un muro, y Max acabó haciéndole un gesto picante a George con la mano.

“Va por ahí creyéndose más grande y mejor que todos los demás (...) Alguien tiene que plantarle cara a ese tipo”, dijo George Russell tras lo ocurrido.

Max Verstappen no se guardó nada contra Russell durante la conferencia de prensa. "El tema es que habla mucho fuera de la pista y, sinceramente, a mí no me molesta demasiado porque está tan por debajo de mi nivel que ni siquiera tiene sentido que intente entrar en ese juego. Hoy, el karma hizo lo suyo. Sinceramente, fue fantástico cuando miré por el espejo retrovisor y vi lo que estaba pasando. Pensé: ¡Fantástico! ¡Mi día no podría mejorar más!. Y, por supuesto, cuando crucé la línea de meta en primera posición, mi día fue perfecto." Lo mea constantemente 😂🐐 #F1 #LasVegasGP #Verstappen https://t.co/WKjlBmztPh — FormulaArg (@FormulaArgOK) November 22, 2026

Pero Max Verstappen no guardó silencio ante lo dicho por el piloto de Mercedes y, luego de ganar la carrera principal en Las Vegas, le respondió de forma tan picante que la prensa internacional no para de hablar de la polémica.

“El caso es que habla mucho fuera de la pista y, sinceramente, es algo que no me molesta, porque está tan por debajo de mi nivel que ni siquiera intento rebatirle. No es algo que me moleste”, dijo Max.

Aún faltaba algo más. George Russell bloqueó los neumáticos y se chocó contra el muro en la vuelta 48 (de 50) de la carrera principal. Fue en un intento de adelantar a su compañero de escudería, Andrea Kimi Antonelli, quien además es el campeón mundial de pilotos en esta temporada.

RUSSELL INTO THE BARRIERS! 😵 George has got going again but he's down to P9 #F1 #LasVegasGP | LAP 48/50 https://t.co/x4wliUUyPw — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Sobre el choque, Verstappen dijo: “Y hoy el karma fue muy perro… Ha sido fantástico cuando he visto en mi retrovisor lo que le ha pasado, fantástico (…) Mi día tan solo estaba mejorando y luego, cuando he terminado primero, ha sido el colofón”.