El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) arrancará en primer lugar de la parrilla en el Gran Premio de Las Vegas a pesar de que el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) fue el más rápido en la sesión de clasificación del viernes.

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El italiano, campeón anticipado del Mundial de Fórmula 1, tendrá que descender cinco puestos en la salida de la carrera del sábado debido a una penalización por un cambio de motor de combustión interna.

Antonelli firmó la vuelta más rápida en un minuto y 33,893 segundos, superando por 0,258 segundos a Verstappen en una fría noche en la capital mundial del juego.

“Hicimos una sesión de clasificación sólida. Estar en la primera fila es realmente genial”, dijo el neerlandés. “Fue difícil con la temperatura de la pista tan fría y ejecutamos bien las cosas”, agregó.

El tetracampeón mundial ha ganado dos de las tres carreras celebradas desde el regreso de Las Vegas a la Fórmula 1 en 2023, pero hasta ahora no había logrado partir desde la primera posición.

Este sábado tendrá que compartir la primera línea con el británico George Russell (Mercedes), que fue el tercero más rápido con un tiempo de 1:34.224.

Russell aspira a desbancar a Mad Max del segundo lugar de la clasificación general a lo largo de las tres pruebas que faltan para terminar el año.

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“Obviamente yo quería estar en la pole (...) Pero en general, ha sido una sesión y un día muy sólidos”, comentó

Para Antonelli, que se coronó tres semanas atrás en México, fue “una clasificación muy rara”.

“No conseguía hacer funcionar los neumáticos, no tenía ninguna sensación con el auto y el pedal de freno estaba muy largo. Pensé que estaba perdido, pero el rebufo es tan potente aquí que pude aprovecharlo”, explicó el italiano, campeón más joven de la historia a sus 20 años.

Max Verstappen en el Gran Premio de Singapur. Foto: Formula 1 via Getty Images

El top-5 de la clasificación lo completaron el británico Lando Norris (McLaren) y el francés Isack Hadjar (Red Bull).

El argentino Franco Colapinto (Alpine) protagonizó una de sus mejores clasificaciones al meterse en la tercera y última parte de la sesión.

Colapinto terminó en el décimo lugar, pero arrancará un puesto más arriba gracias a otra sanción, en este caso al australiano Oscar Piastri (McLaren), de diez puestos en la salida.