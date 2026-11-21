La cocina de MasterChef Celebrity atravesó una de sus jornadas más conmovedoras este viernes, 21 de noviembre, luego de que la actriz y cantante Verónica Orozco se despidiera de la competencia.

La intérprete había conseguido avanzar hasta el grupo de los 10 mejores participantes del reality. Sin embargo, en el reto de eliminación tuvo que enfrentarse a una prueba dedicada a la gastronomía tradicional colombiana, en la que los participantes debían preparar platos como sancocho bifásico, cazuela de mariscos, costillas BBQ, fríjoles y mondongo.

MasterChef Celebrity sufre una inesperada salida: querida participante abandona la competencia entre lágrimas

Los concursantes debían presentar creaciones sin margen de error para convencer a los chefs: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la chef Belén Alonso. No obstante, tras cometer un error técnico durante la preparación de su plato, la bogotana tuvo que abandonar el reality entre lágrimas, mientras recibía muestras de cariño y admiración por parte de sus compañeros.

La actriz se despidió y confesó quién es su favorito para ganar

Verónica Orozco expresó su sorpresa por los avances que logró en la cocina. Aunque se despidió de la competencia con tristeza y nostalgia, agradeció la oportunidad de participar, el cariño recibido y la motivación que encontró para seguir persiguiendo sus sueños.

La presentadora no pudo esconder su tristeza por la salida de una participante. Foto: Canal RCN 'MasterChef Celebrity 2026.

“No lo puedo creer. Mis hermanas son testigos de que a mi se me quemaba hasta el agua (...) Bueno, MasterChef, hoy me despido de tus cocinas. ¡Qué gran experiencia y qué maravillosa invitación me hicieron! Me voy con mucha tristeza y nostalgia, pero, sobre todo, con un profundo agradecimiento. Eso es lo que siento después de haber pasado por esta cocina. Me consintieron muchísimo, me sentí muy querida y recibí el impulso necesario para seguir persiguiendo mis sueños”, señaló la bogotana.

Durante sus declaraciones, Verónica también reveló quién es su participante favorito para llegar a la final de la competencia. “Mi deseo profundo es que Emmanuel llegue a la final, obvio”, afirmó.

Finalmente, la actriz confesó que su mayor temor era mostrarse vulnerable frente a las cámaras y dejar ver emociones y facetas personales que el público no conocía, pues siempre la han visto a través de sus personajes.

“Creo que el mayor temor era mostrarme tan vulnerable frente a la cámara; mostrar momento que uno no siempre quiere que los otros vean (…) De alguna manera plasmar esas emociones que hacen parte de mi frente a un público que me ha visto siempre a través de un personaje, yo creo que ese era el mayor temor que tenía, pero prueba superada. Me encantó que me hayan conocido tal y como soy", añadió en su mensaje de despedida.