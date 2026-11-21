SEMANA: ¿Qué experiencias lo llevaron hasta la creación de Fulanito?

Pedro Capó: Vengo de una familia muy musical. Mi abuelo fue compositor y mi padre, también. Desde muy niño tuve esa inquietud por la música y, durante mi adolescencia, estuve en bandas de rock. Empecé a componer mis primeras canciones a los 14 años.

Entre los 18 y los 20 años, me fui a Nueva York para continuar persiguiendo ese sueño. Toqué en muchos restaurantes y bares mientras trabajaba y vivía la cotidianidad. Con el tiempo, las experiencias y las vivencias fueron aclarando mi sonido, mi propuesta y quién soy como artista. Estar lejos de mi familia y de mi país, enfrentar contratiempos y celebrar victorias me han llevado hasta aquí.

Fulanitos somos todos o lo hemos sido en algún momento de la vida. Quienes hemos vivido fuera de nuestro país entendemos lo complejo y contundente que es eso. Nos aferramos a la añoranza y a la esperanza de regresar a nuestras patrias. De ahí parte Fulanito. Estuve 22 años fuera de Puerto Rico y ahora he tenido la bendición de regresar, pero esa no es la realidad de todo el mundo.

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Es una historia personal, pero también tiene la intención de ofrecer esperanza, mantener esa llama viva e invitar a quienes están lejos a no soltar ese sueño y a desear que algún día puedan regresar a su tierra.

Es un disco que habla de caer y levantarse, de soltar los lutos, de amar a alguien de sol a sol y de no amar a medias.

Tras el fenómeno internacional de Calma, el puertorriqueño encontró en la pandemia una oportunidad para reinventarse musicalmente y trabajar desde la libertad creativa. Foto: César Berrios / Sony Music

SEMANA: En 2019, Calma lo llevó a un reconocimiento internacional que transformó su carrera. ¿Cómo vivió ese éxito y qué significó alcanzarlo a los 39 años?

P.C.: Lo viví con mucha alegría, entusiasmo y también mucho cansancio. Imagínate que a los 39 años me sucediera algo así. Estoy contento y agradecido porque pude conocer el mundo y llevar una estampa muy caribeña: esa imagen tan nuestra de ir a la playa los domingos con la familia, compartir y apreciar las cosas simples de la vida.

También hubo mucho cansancio por los viajes y lo que implica ese nivel de exposición. Pero llegó la pandemia en pleno éxito de Calma y, gracias a Dios, eso me permitió evaluar dónde estaba.

Durante ese tiempo, todos nos convertimos en panaderos, sommeliers, barberos y muchas otras cosas porque no teníamos mucho más que hacer. En medio de esa pausa, encontré un sonido y empecé a producir mis discos por cuenta propia, de la mano de mi gran hermano colombiano Diego Contento, de Bogotá. Desde entonces llevamos tres discos, construidos desde la libertad de no sentir la presión de tener que alcanzar nuevamente ese tipo de éxito global.

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SEMANA: El álbum también representa una conexión con sus raíces puertorriqueñas.

P.C.: El proceso creativo del disco comenzó antes de regresar a Puerto Rico, así que hay mucha añoranza y nostalgia por volver a casa. Una vez de regreso, todo se convirtió en una celebración y los sonidos empezaron a tomar forma desde las raíces.

Hay bomba puertorriqueña, danza puertorriqueña, salsa, merengue y chachachá. Es mucho Caribe, que es la música que hacían mi abuelo y mi padre, la banda sonora principal de mi vida. Ha sido una experiencia de conectar culturalmente desde el lado sonoro.

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Carlos Vives, Camilo, Monsieur Periné y Santiago Cruz hacen parte de los artistas colombianos con quienes Pedro Capó ha compartido experiencias musicales y personales. Foto: César Berrios / Sony Music

SEMANA: ¿Qué experiencias lo han obligado a reconstruirse como persona y artista?

P.C.: Después de cierta edad, todos atravesamos circunstancias o acontecimientos que nos obligan a observarnos y preguntarnos qué no está funcionando, qué necesitamos cambiar o qué debemos sanar, ya sea por situaciones que nosotros mismos provocamos o por circunstancias externas.

Cuando escribo de esa manera, siento que estoy buscándome, explorándome y creando un espacio de catarsis. También me recuerdo que tengo la capacidad de atravesar adversidades.

Creo que todos atravesamos, básicamente, las mismas cosas en la vida y a veces se nos olvida lo fuertes que somos, nuestra resiliencia y todo lo que hemos superado. Nos tocarán muchas más adversidades, ojalá menos que más, pero estarán ahí. Eso es parte de la vida y no tiene escapatoria.

Lo bonito es nuestra capacidad de levantarnos. Y levantarse no tiene que ver necesariamente con un acto individual y heroico: requiere apoyo, el valor de pedir ayuda, una comunidad y herramientas que nos sirvan en ese proceso.

A veces nos nublamos con tanto ruido en medio de la adversidad y se nos olvida que podemos salir adelante, que hemos estado haciendo ese ejercicio durante toda la vida. Cuando atravesamos esos momentos, también es importante recordar que son pasajeros. Toca respirar, observar y dar pasos coherentes para seguir adelante.

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La resiliencia, la vulnerabilidad y la capacidad de levantarse después de las adversidades atraviesan las canciones de Fulanito, su más reciente producción discográfica. Foto: César Berrios / Sony Music

SEMANA: Ha dicho que Fulanito busca conectar con experiencias que comparten los seres humanos. ¿Qué historias ha recibido de quienes han escuchado el álbum?

P.C.: La gente ha conectado de una manera muy bonita. Me han compartido historias impactantes y muy emotivas, especialmente relacionadas con la migración. Agradezco que me cuenten sus experiencias y que encuentren ese espacio para compartirlas, porque esas historias son importantísimas y, al final del día, también forman parte de Fulanito.

Hay personas que se han atrevido a hablar de su vulnerabilidad y de sus momentos difíciles. No sabemos lo que puede significar para alguien que está atravesando una situación similar ver a otra persona compartir sus tropiezos y contar cómo ha intentado levantarse.

El disco ha abierto un espacio de conversación que considero sanador. Para mí, eso también es una forma de éxito.

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El 21 de mayo de 2027, Pedro Capó tendrá su primer concierto propio con boletería en Colombia. El cantante asegura que será una oportunidad para celebrar su música y agradecer el cariño del público colombiano. Foto: César Berrios / Sony Music

SEMANA: Usted tiene una relación muy particular con Colombia. ¿Por qué?

P.C.: Mi primer viaje de trabajo, como actor y no como músico, fue a Bogotá en 2006. Nunca lo voy a olvidar. Fue muy bonito y emocionante. Imagínate estar persiguiendo un sueño y, a los 25 años, montarte en un avión para viajar a otro país gracias a tu talento y al arte. Eso siempre lo llevaré conmigo con mucha gratitud.

Con el tiempo, he tenido el privilegio de colaborar con grandes artistas a quienes admiro y respeto. Hacer una canción con Carlos Vives, pero también sentarme a conversar con él y conocer tantas historias de Puerto Rico ha sido increíble. Es una persona muy conocedora de nuestra cultura y vivió muchos años en la isla.

Gracias a él, he podido reconocer similitudes entre Colombia y Puerto Rico que vienen desde lo ancestral. También he trabajado con Camilo, que tiene una sensibilidad única, con Monsieur Periné y con Santiago Cruz.

El 21 de mayo de 2027 será mi primer concierto en Colombia con boletería como parte de mi propuesta personal como artista. He participado en festivales y otros espacios, pero será muy bonito poder abrazarnos y celebrar juntos en mayo.

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Pedro Capó reconoce en Colombia un vínculo especial que nació en 2006 y se ha fortalecido a través de la música, las colaboraciones y la amistad con artistas nacionales. Foto: César Berrios / Sony Music

SEMANA: ¿Qué le gustaría que el público comprendiera de usted y que quizá todavía no haya descubierto?

P.C.: Honestamente, siento que todo está ahí, en la música. Más que enseñar algo que no haya mostrado, quiero que nos encontremos en esas cosas de las que tal vez no hablamos tan a menudo, que evitamos o de las que preferimos alejarnos porque nos incomodan.

Me interesa plasmar esas experiencias desde mi propia historia, con la ilusión de hacerlas más llevaderas y de que podamos abrir conversaciones sobre ellas. Estoy muy agradecido con Colombia y con todos los colegas con quienes he tenido la oportunidad de compartir. Me emociona poder celebrar con ustedes esta nueva etapa de mi música. Espero que conecten con Fulanito, porque es un disco que habla de todos nosotros, de nuestras experiencias y de esas cosas que, aunque a veces no decimos, nos unen.