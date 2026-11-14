Lo que comenzó en Bogotá como un canal de recetas durante la pandemia se convirtió en una comunidad gastronómica con más de 16 millones de seguidores. Erwin García y Cristhian Caína, Los de Ñam, encontraron en la comida un lenguaje para contar historias y acercarse a públicos de distintos países. El proyecto nació el 25 de marzo de 2020 para enseñar a cocinar.

En conversación con SEMANA, recuerdan que su relación con los fogones empezó en la infancia. La cocina era parte de la familia y una forma de salir adelante. La mamá de Erwin preparaba comida para vender y sostener a sus cinco hijos. La abuela de Cristhian vendía arepas en la esquina, y él ayudaba moliendo maíz.

“Los mejores momentos y algunos de los más especiales han estado alrededor de la cocina, de compartir y de amar la comida. La cocina ha sido algo especial y cotidiano para nosotros. Forma parte de nuestra vida y de nuestra familia”, dice Erwin, quien se reconoce como venezolano y colombiano.

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Los de Ñam Cristhian Caína y Erwin García creadores de contenido digital, cocineros y empresarios colombianos Bogota octubre 13 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

No buscaban la fama: querían crear un canal de recetas. “La cocina llegó a nuestras vidas desde muy pequeños, a través de nuestras abuelas y mamás, que nos permitieron entrar a las cocinas y nos abrieron las puertas. Ahí nació nuestro amor por la cocina”, dice García.

Una receta contada como una historia

Cristhian, formado en actuación, explica que ambos necesitan narrar historias. Por eso combinan recetas con humor y escenas inesperadas, y evitan tecnicismos. En vez de pedir que alguien corte una cebolla en brunoise, le dicen que la pique “bien chiquitica”.

“No podíamos limitarnos a cocinar y dar recomendaciones técnicas, porque todo eso ya está explicado en los libros y hay chefs que son nuestros maestros y lo hacen a la perfección. Quisimos acercar a la gente a la cocina explicándola de una forma más sencilla, sin tecnicismos”, explica Caína.

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No tienen título universitario en gastronomía. Han aprendido empíricamente, con estudio y disciplina: investigan cada receta, buscan su versión original y simplifican el proceso. En el trabajo participa un equipo de nueve personas, varias vinculadas al teatro.

Cristhian describe la combinación: Erwin, comunicador social y periodista, fue profesor universitario en Venezuela y aporta investigación y estrategia. Él se inclina por las emociones y la creación de mundos. Esa mezcla ha conectado con niños, estudiantes que viven solos, personas solteras y parejas que empiezan un hogar.

Los de Ñam Cristhian Caína y Erwin García creadores de contenido digital, cocineros y empresarios colombianos Bogota octubre 13 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Algunas personas nos dicen que les salvamos la vida porque ninguno de los dos sabía cocinar. Así hemos conseguido entrar en sus cocinas: mostrando la preparación de los alimentos de forma entretenida y sin palabras extrañas”, cuenta Cristhian.

Los viajes y los libros alimentan su creatividad. Mientras Erwin investiga, Cristhian observa. Para colaborar con músicos, estudian su música y entrevistas con rigor.

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Encuentros con artistas

Han cocinado con Mike Bahía, Juanes, Sebastián Yatra, Carlos Vives, Greeicy, Silvestre Dangond, Danna Paola, Carlos Rivera, Carín León, Fanny Lu, Paola Jara y Jessi Uribe. Erwin recuerda la grabación con Luis Fonsi: tenían veinte minutos para preparar una arepa de maíz con queso.

Los de Ñam Cristhian Caína y Erwin García creadores de contenido digital, cocineros y empresarios colombianos Bogota octubre 13 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Cuando terminaron los veinte minutos, yo estaba tan feliz que quería seguir jugando, hablando y conociéndolo. Le pedí que nos diera otros veinte minutos. Finalmente, nos quedamos conversando con él”, recuerda García.

Cristhian elige a Juanes. Viajaron a Miami para grabar con él y con Mau y Ricky, y lo sorprendió su sencillez. “Siendo un artista tan grande, nos dio una lección que no voy a olvidar jamás: una lección de humildad y generosidad”, afirma.

En términos de visualizaciones, Erwin destaca el video con Greeicy, que, según su cálculo, rondó los cien millones de visualizaciones.

Su deseo de llegar a la televisión se concretó con Ñam vs. Ñam: Batalla en la cocina, programa de Warner Bros. Discovery. Debutaron como presentadores y coproductores; llegó a 21 países de Latinoamérica y obtuvo un India Catalina como programa favorito del público. También recibieron el MTV MIAW 2023 y el TikTok Award México 2025.

Migrar y empezar de nuevo

Erwin salió de Venezuela con la expectativa de trabajar en televisión en Colombia. Dejó su apartamento, se despidió de su familia y vendió algunas pertenencias para instalarse. Al aterrizar, el amigo que le había ofrecido trabajo le dijo que no podía contratarlo porque no tenía visa y tampoco alojarlo: había viajado de emergencia a Miami.

“Salir del país de uno y meter la vida en dos o tres maletas, dependiendo de lo que puedas pagar, es muy difícil. Pueden pasar muchas cosas al mismo tiempo y no siempre tienes cómo resolverlas”, relata. Decidió no regresar.

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Los de Ñam Cristhian Caína y Erwin García creadores de contenido digital, cocineros y empresarios colombianos Bogota octubre 13 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En un taller de presentación conoció a un maestro de teatro que lo invitó a actuar. Empezó con pequeños papeles en novelas y obras; obtener su nacionalidad tomó más de siete años.

Erwin agradece a los colombianos que lo recibieron antes de que tuviera documentos. “Para mí son dos banderas que llevo en el corazón. Estoy muy orgulloso de ser venezolano y colombiano”, dice.

Cocinar para acompañar

Tras los terremotos en Venezuela, Erwin cuenta que se ofrecieron como voluntarios para cocinar, pero no pudieron participar porque ya había personas en esa labor. Buscaron grupos que recogían donaciones y prepararon alimentos para quienes trabajaban allí.

Para Cristhian, la emergencia en Colombia atravesó su entorno familiar: su mamá vive en Pereira y su abuela en el norte del Valle. El día del terremoto recibió mensajes de su madre y perdió comunicación con su abuela. Temió lo peor y publicó en Instagram para pedir noticias. Un primo logró encontrarla: estaba bien.

Los de Ñam Cristhian Caína y Erwin García creadores de contenido digital, cocineros y empresarios colombianos Bogota octubre 13 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Al conocer la magnitud, ayudaron a sus familiares, algunos sin trabajo. La hamburguesería de la madre de Cristhian no se ha recuperado porque el edificio quedó destruido. Después viajaron a Pereira y prepararon cerca de 300 platos de pasta.

Algunos espacios no podían recibir comida preparada sin controles sanitarios. Aunque había personas con hambre, las organizaciones debían prevenir riesgos. Entendieron que ayudar exige coordinación.

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“Lo mejor que uno puede hacer es preguntar: ‘¿Cómo puedo ayudar?’. No puedes llegar con un camión lleno de cosas que no necesitan, porque en lugar de solucionar un problema puedes crear otro”, advierte Erwin. Después optaron por donaciones económicas, difundir iniciativas y compartir información oficial.

Los dos creen que los creadores pueden comunicar y aportar recursos, pero no reemplazar a las entidades preparadas. “Uno nunca va a ser el salvador de una situación como esta: puede ser un apoyo. Lo mejor es respaldar a los organismos oficiales y a las organizaciones que están preparadas para atender estas emergencias”, señala Erwin.

Los de Ñam Cristhian Caína y Erwin García creadores de contenido digital, cocineros y empresarios colombianos Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Sobre la eterna discusión de dónde es la arepa, Erwin es enfático en asegurar que la arepa no es una disputa de propiedad: el maíz y sus preparaciones tienen historia ancestral, anterior a la formación de ambos países. “La arepa es del que se la coma. No creo que sea exclusivamente colombiana o venezolana. Cada país tiene su manera de prepararla. En Venezuela somos expertos rellenándolas y en Colombia somos expertos haciendo diferentes tipos”, plantea García.

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Cristhian recuerda una arepa que creyó andina venezolana y resultó boyacense. Erwin encuentra parentescos entre la arepa de choclo y la cachapa, y entre el envuelto de mazorca y el bollo de maíz venezolano.

Los nombres cambian y las recetas adquieren rasgos propios, pero los ingredientes y las memorias se cruzan. Los de Ñam han hecho de esas historias familiares un proyecto para entretener, enseñar y acompañar.