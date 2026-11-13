El Show del Buñuelo: la iniciativa de Quesera Santa Rosita que fortalece los negocios gastronómicos

El buñuelo es uno de los protagonistas de la gastronomía colombiana, especialmente durante las celebraciones de fin de año. Sin embargo, detrás de su preparación hay factores que determinan su calidad, sabor y rendimiento: desde la selección del queso y el almidón hasta las proporciones de los ingredientes y las técnicas de elaboración.

A partir de esa realidad, Quesera Santa Rosita decidió ir más allá de la comercialización de materias primas y convertir las inquietudes de sus clientes en una oportunidad de aprendizaje. Así nació El Show del Buñuelo, una iniciativa que reúne a panaderos, emprendedores y empresarios gastronómicos alrededor de un propósito común: compartir conocimientos que contribuyan a mejorar sus procesos y fortalecer sus negocios.

“Entendimos que nuestros clientes no solo requerían materias primas de calidad; también necesitaban conocimiento para sacar el mayor provecho de cada ingrediente y fortalecer sus negocios”, afirma Martha Isabel Porras Díaz, gerente de Quesera Santa Rosita.

La propuesta responde a las preguntas que surgen en el día a día de quienes trabajan en panadería y gastronomía: ¿por qué un buñuelo no crece?, ¿qué tipo de queso ofrece mejores resultados?, ¿cómo conseguir la textura adecuada? Estas inquietudes se convirtieron en el punto de partida para crear un espacio práctico en el que la experiencia y el conocimiento técnico se ponen al servicio de los participantes.

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Del ingrediente al conocimiento

Quesera Santa Rosita distribuye quesos, harinas, almidones, premezclas y otros insumos para diferentes segmentos de la industria gastronómica. A través de El Show del Buñuelo, busca que sus clientes conozcan mejor las características de estas materias primas y aprendan a utilizarlas de manera adecuada.

Las jornadas incluyen recomendaciones para seleccionar los ingredientes y mejorar las técnicas de preparación, con énfasis en aspectos que inciden directamente en la calidad y la consistencia del producto. El propósito es que los participantes puedan aplicar lo aprendido en sus propios negocios.

“Muchas de las preguntas que recibíamos eran las mismas: por qué los buñuelos no crecían, qué queso ofrecía mejores resultados o cuál era el almidón más apropiado. Ahí comprendimos que compartir nuestra experiencia también hacía parte del servicio que debíamos ofrecer”, explica Porras Díaz.

La capacitación también pone sobre la mesa desafíos propios de la producción comercial, como la estandarización de las preparaciones, el aprovechamiento de los ingredientes y la reducción de pérdidas. Variables que pueden marcar la diferencia para los pequeños empresarios y emprendedores que necesitan mantener la calidad, optimizar sus recursos y responder a las exigencias del mercado.

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Una apuesta por el crecimiento de sus clientes

Para la compañía, la iniciativa representa una evolución en la relación con quienes hacen parte de su cadena de valor. Su papel no se limita a proveer los ingredientes necesarios para producir, sino que busca convertirse en un aliado que aporte herramientas prácticas para el desarrollo de los negocios gastronómicos.

“Nuestro propósito es que cada participante se lleve herramientas prácticas que pueda aplicar de inmediato en su negocio. Cuando un emprendedor mejora la calidad de lo que produce, también fortalece su competitividad y genera mayores oportunidades de crecimiento”, señala la gerente.

Con esta apuesta, Quesera Santa Rosita busca promover el aprendizaje y la innovación alrededor de un producto tradicional colombiano. La iniciativa demuestra que, detrás de una preparación tan familiar como el buñuelo, también hay oportunidades para profesionalizar procesos, mejorar resultados y fortalecer emprendimientos.

Así, El Show del Buñuelo conecta la tradición gastronómica con el conocimiento técnico y el acompañamiento empresarial. Una propuesta que parte de los ingredientes, pero cuyo propósito es contribuir a que panaderías, emprendimientos y negocios de comida encuentren nuevas herramientas para crecer.