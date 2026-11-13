Puente festivo: el destino cerca de Bogotá para disfrutar de un buen sancocho y gallina criolla

Cerca de Bogotá los viajeros pueden conocer la riqueza gastronómica, cultural, histórica y natural de esta región que ofrece varios destinos ideales para escapadas de fin de semana. Uno de ellos es Tocaima, un municipio de clima cálido que llama la atención por su riqueza natural y cultural, pero también por su gastronomía.

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Allí, los viajeros encuentran preparaciones que tienen un gran reconocimiento y se han consolidado como uno de sus principales atractivos. De acuerdo con la plataforma De Tour de la Gobernación de Cundinamarca, en Tocaima la gallina criolla es imperdible, así como el sancocho y los tamales.

La gallina es el símbolo gastronómico del municipio y cuenta con décadas de tradición en decenas de piqueteaderos locales. Es una preparación que generalmente se sirve acompañada de yuca, papa, plátano, un buen guiso criollo y ají casero.

Tocaima está ubicado 75 kilómetros y es considerado un destino ideal para quienes buscan calor y descanso, en medio de un ambiente tranquilo, piscinas y paisajes rurales.

Iglesia de Tocaima. Foto: Alcaldía Municipal de Tocaima/API.

Ideal para el descanso

Información de la Alcaldía indica que este municipio se ha consolidado como lugar de recreo para muchos visitantes que llegan a gozar de su clima y de las fuentes naturales azufradas, ideales para aliviar algunas dolencias. La oferta de baños medicinales es amplia con Catarnica y Acuatá, y los de Santa Lucía, Los Pantanos y El Hervidero.

En el casco urbano se puede apreciar el parque principal, con más de 100 especies vegetales, y uno de los más grandes de Colombia, según la Alcaldía.

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De igual forma, está la iglesia parroquial que posee una arquitectura imponente y se aprecia la campana colonial en una de sus torres, y los murales elaborados porAlfredo Garzón, quien utilizó personajes del pueblo para narrar la historia de Tocaima.

Otro sitio de interés es la Capilla San Jacinto, construida por los indios Panchesen en 1629 y el convento anexo de Santo Domingo. Precisamente, en esta capilla, los viajeros pueden visitar el Pasaje Monasterio, donde los artesanos tocaimunos exhiben su trabajo y, además, ofrecen masato, tamales, café, mantecada y otras delicias elaboradas por ellos.

Capilla San Jacinto, en Tocaima. Foto: Alcaldía de Tocaima/API.

Los fabricantes de artesanías habitan principalmente en el Camellón del Río y uno de sus principales productos son los canastos. Este es un espacio ideal para observar su labor y los turistas tienen la posibilidad de adquirir sus productos a precios muy económicos.

Para quienes disfrutan de la naturaleza está el Cerró Guacaná, sostenido, según la leyenda, por una columna de oro; así como el Alto de Limba donde Gonzalo Jiménez de Quesada hizo colocar una tinaja para calmar la sed de los viajeros.