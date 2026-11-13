Con la llegada de diciembre, algunos destinos colombianos se convierten en puntos de encuentro para quienes buscan salir de la rutina y disfrutar de las celebraciones navideñas. En Boyacá, uno de los municipios que concentra la atención de los viajeros es Villa de Leyva, reconocido por su arquitectura colonial, sus calles empedradas y una tradición que cada año reúne a residentes y visitantes: el Festival de Luces.

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Ubicado a aproximadamente tres horas y media de Bogotá por carretera, este municipio es una alternativa para quienes desean pasar unos días fuera de la capital y conocer uno de los lugares con mayor atractivo histórico y cultural del departamento.

Uno de sus principales puntos de referencia es la Plaza Mayor, considerada una de las plazas empedradas más grandes de América. A su alrededor se encuentran construcciones coloniales, restaurantes, cafés, hoteles y establecimientos comerciales que permiten recorrer el centro histórico a pie.

Sin embargo, durante diciembre, Villa de Leyva tiene un atractivo adicional. Cada año, alrededor del 7 de diciembre, se celebra el Festival de Luces, una tradición relacionada con el Día de las Velitas y la celebración de la Inmaculada Concepción.

Este es considerado uno de los municipios más lindos de Colombia. Foto: Getty Images

Plaza Mayor de Villa de Leyva, un pueblo andino declarado Monumento Nacional en 1954. Foto: Getty Images

Durante esta festividad, el municipio recibe a visitantes que llegan para disfrutar de los espectáculos de iluminación y fuegos artificiales. La programación puede incluir presentaciones y actividades culturales, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales de la Alcaldía antes de organizar el viaje.

La experiencia también permite conocer otros lugares de interés del municipio. Entre ellos se encuentra la Casa Museo Antonio Nariño, dedicada a conservar la memoria de este personaje de la historia colombiana, y el Museo Paleontológico, que reúne piezas relacionadas con los hallazgos fósiles de la región.

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Villa de Leyva, destino perfecto para los enamorados. Foto: Getty Images

A esto se suman sus restaurantes, tiendas de artesanías y espacios dedicados a la gastronomía boyacense, opciones que complementan el recorrido por el centro histórico.