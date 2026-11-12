Puente festivo en Bogotá: conozca los eventos y actividades gratuitas del 14 al 16 de noviembre

El puente festivo por la independencia de Cartagena será una oportunidad para disfrutar de Bogotá desde diferentes escenarios culturales y recreativos. Entre el sábado 14 y el lunes 16 de noviembre de 2026, la capital tendrá una programación con alternativas para quienes buscan aprovechar los días de descanso sin gastar dinero y compartir experiencias con familiares y amigos.

Puente festivo en Cartagena: esta es la agenda de eventos para celebrar la independencia

La agenda incluye actividades al aire libre, encuentros gastronómicos y espectáculos artísticos. La diversidad de opciones permitirá acercarse a otras culturas, disfrutar del espacio público y descubrir nuevas formas de entretenimiento en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los encuentros destacados tendrá lugar en la Plaza de Bolívar, donde México será protagonista de una muestra artesanal y gastronómica. Durante el 14 y 15 de noviembre, alrededor de 80 expositores presentarán productos y propuestas inspiradas en las tradiciones de ese país.

En esta edición, el estado de Querétaro será el invitado de honor, lo que permitirá a los asistentes conocer parte de su riqueza cultural a través de sus expresiones artesanales y culinarias.

Este fin de semana habrá una exposición de comida mexicana en la ciudad de Bogotá.

La actividad estará abierta al público entre las 11:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, con entrada gratuita. Se trata de una alternativa para quienes desean disfrutar de un recorrido cultural sin salir del centro de Bogotá.

Otra opción para aprovechar el fin de semana será la tradicional Ciclovía, que tendrá jornadas el domingo 15 y el lunes 16 de noviembre. Entre las 7:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, más de 120 kilómetros de vías interconectadas estarán habilitados para peatones, ciclistas y patinadores.

La ciclovía en Bogotá funcionará con normalidad el 15 y 16 de noviembre. Foto: Getty Images

Este espacio, que ya forma parte de las costumbres recreativas de la ciudad, representa una oportunidad para realizar actividad física, recorrer diferentes sectores y disfrutar de Bogotá desde una perspectiva distinta. Además, es un plan que puede adaptarse a personas de distintas edades.

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Finalmente, ara quienes prefieren las expresiones escénicas, el Festival Danza en la Ciudad también hará parte de la agenda del puente. La edición de 2026 se extenderá hasta el 16 de noviembre y contará con más de 29 funciones en diferentes escenarios. Compañías nacionales e internacionales, agrupaciones distritales y nuevos talentos compartirán propuestas que recorren diversos estilos y lenguajes del movimiento.

La programación incluye obras escénicas, talleres, videodanzas y espacios de creación. Los horarios y escenarios dependerán de cada presentación, por lo que se recomienda consultar la agenda oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá.