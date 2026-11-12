¿Se va de viaje en puente festivo? Estos son los 7 errores que puede evitar al volante

Colombia se prepara para recibir un nuevo puente festivo, en este caso para conmemorar la Independencia de Cartagena. Durante este periodo, cientos de conductores del país saldrán de sus hogares para emprender un viaje en carretera acompañado de sus seres queridos.

Viajar en vehículo por carretera puede exigir hasta $2 millones extra: estas son las causas

Una buena experiencia durante un viaje depende de distintos factores que no deben ser tomados ligeramente, ya que un imprevisto puede derivar en problemas mayores.

La seguridad vial en carretera se forma por medio de acciones básicas que todo conductor debe implementar en el país, ya sea revisar el estado del vehículo, respetar los límites de velocidad, evitar cualquier distracción y tener el suficiente descanso antes de subirse al volante.

¿Qué errores son los más frecuentes al emprender un viaje en carretera y cómo evitarlos?

De acuerdo con Seguros Bolívar, existen varios errores constantes que se pueden presentar cuando un conductor está haciendo un viaje, ya que durante estos periodos existe mayor presencia de vehículos, los trayectos pueden tomar mucho más tiempo de lo habitual y existen conductores que, en su afán de llegar a sus destinos, conducen más rápido de lo normal.

El uso del celular mientras se conduce es una de las conductas que aumenta los riesgos en carretera. Foto: Gopass - API

Los más frecuentes son los siguientes:

Salir de viaje sin revisar las condiciones del vehículo.

Conducir con exceso de velocidad o intentar recuperar el tiempo perdido.

Manejar con sueño o cansancio.

Usar el celular mientras conduce.

No utilizar correctamente el cinturón de seguridad o los sistemas de retención infantil.

No mantener una distancia adecuada con otros vehículos.

No saber cómo actuar ante una falla mecánica o un accidente.

La aseguradora indica que estos comportamientos pueden ser manejados con distintos hábitos que se encargan de cuidar la vida de los ocupantes del vehículo.

Antes de emprender un viaje en carretera, es vital revisar los siguientes puntos: