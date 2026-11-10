Cartagena celebra su Independencia: cinco experiencias para conocer su historia y legado cultural

Cartagena es uno de los destinos preferidos por los viajeros tanto nacionales como internacionales en Colombia y este 11 de noviembre celebra 215 años de su Independencia, una fecha que transforma la ciudad con desfiles, música y manifestaciones culturales durante varios días.

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De acuerdo con las proyecciones de la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo), entre el 6 y el 16 de noviembre, la ciudad espera la llegada de 112.706 pasajeros por vía aérea. Además de participar en las festividades, los viajeros pueden aprovechar su visita para conocer los escenarios y personajes que marcaron el pasado de la capital de Bolívar.

Más allá de las murallas y las calles del Centro Histórico, la Heroica conserva una riqueza cultural e histórica en barrios y poblaciones cercanas como Getsemaní y San Basilio de Palenque. Así, la plataforma de reservas Civitatis propone cinco recorridos para que los viajeros puedan explorar desde los acontecimientos de la Independencia hasta las raíces africanas y los ritmos que identifican a la ciudad.

Getsemaní es uno de los lugares icónicos de Cartagena. Foto: Getty Images

Getsemaní y su papel en la Independencia

Este barrio, reconocido por sus fachadas coloridas, murales y ambiente cultural, fue escenario de la movilización popular que impulsó la Independencia absoluta de Cartagena el 11 de noviembre de 1811. Los Lanceros de Getsemaní, liderados por Pedro Romero, presionaron a la Junta de Gobierno para romper definitivamente los vínculos con España. Un recorrido por sus calles permite conocer este legado y descubrir cómo convive con el arte urbano y las tradiciones actuales.

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Las fortificaciones y los ataques piratas

La importancia comercial de Cartagena también la convirtió en objetivo de incursiones extranjeras. Uno de los episodios más recordados fue el ataque del corsario Francis Drake en 1586, que evidenció la necesidad de reforzar las defensas del puerto. El tour de piratas y el Museo Naval del Caribe permiten conocer sobre estos enfrentamientos y la historia de las construcciones militares que hoy hacen parte del patrimonio de la ciudad.

Las fortificaciones son uno de los encantos de Cartagena. Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

San Basilio de Palenque y su legado de libertad

Esta comunidad, fundada por personas que escaparon de la esclavitud, conserva una historia de resistencia vinculada a líderes como Benkos Biohó. Su patrimonio cultural fue reconocido por la Unesco en 2008. La excursión permite acercarse a su lengua, música, gastronomía y medicina tradicional.

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La herencia africana en Cartagena

Un recorrido por espacios como la Plaza de la Proclamación, San Pedro Claver y la Plaza de La Aduana permite conocer los aportes de las comunidades afrodescendientes. Los turbantes, la champeta y la gastronomía afrocaribeña también hacen parte de esta experiencia cultural.

Plaza de la Aduana en Cartagena. Foto: Getty Images

La champeta y los sonidos populares

Cartagena también tiene sus propios relatos de identidad y resistencia cultural. Los picós, sistemas de sonido característicos de los barrios populares, han sido fundamentales en la historia de la champeta. Este tour acerca a los visitantes al origen del género, sus influencias africanas y caribeñas y sus pasos de baile.

Para la celebración de la Independiencia, la Alcaldía espera cerca de 10.000 artistas en el Gran Desfile de Independencia del 12 de noviembre. La agenda continuará con el Festival Náutico, el 13 y 14, y el Cabildo de Getsemaní, previsto para el 15.