El municipio tolimense donde el viudo de pescado y el pan artesanal son una delicia, un destino colonial y de tradición

El Tolima es un destino ideal para quienes buscan combinar naturaleza, cultura y tradición en un mismo viaje. Sus paisajes, pueblos llenos de encanto y riqueza cultural se complementan con platos y sabores que convierten cada visita en una experiencia para disfrutar también desde la mesa.

El rincón del Tolima donde la bandeja paisa es protagonista: es ideal para el ecoturismo

Uno de los lugares para disfrutar de su rica gastronomía es San Sebastián de Mariquita, un rincón lleno de encanto que destaca por su riqueza histórica y colonial, la cual se refleja en cada calle y construcción.

Allí una de las preparaciones típicas es el viudo de pescado. Al ser un destino ubicado a muy corta distancia de Honda y en las riberas del río Magdalena, comparte plenamente la cultura culinaria ribereña de la región.

De igual forma, está el pan mariquiteño, que a muchas personas les trae gratos recuerdos de su niñez, una receta tradicional de un producto artesanal, que quien llega a este destino no puede dejar de probar.

Este alimento se ha consolidado como un símbolo gastronómico regional que hoy puede encontrarse en varias panaderías tradicionales de esta zona del país, incluida Ibagué, capital del departamento.

Cascadas del río Medina, en el municipio de Mariquita. Foto: Gobernación del Tolima/API.

Información de la Gobernación del Tolima indica que a estas delicias se suma la imperdible lechona, uno de los platos que no puede faltar en esta región del país, junto con los tamales.

Encantos de Mariquita

Además de su gastronomía, este destino tolimense se ha consolidado como uno de los más atractivos del Tolima, gracias a su clima agradable, sus escenarios naturales y la variedad de actividades que ofrece a los visitantes.

El municipio ribereño donde el bagre y el bocachico son una delicia, un destino lleno de piscinas e ideal para el descanso

De acuerdo con la Alcaldía de Mariquita, el municipio cuenta con diversos sitios de interés para los viajeros. Además, es conocido como la ‘capital frutera de Colombia’, un reconocimiento relacionado con la abundancia y variedad de frutas que se cultivan en su territorio, según destaca la Gobernación del Tolima.

Entre los encantos naturales está el Bosque Municipal, que forma parte de la Reserva Forestal Protectora de las Quebradas El Peñón y San Juan. También es posible visitar las Cascadas del río Medina, situadas a unos siete kilómetros del casco urbano, donde se aprecian cerca de 20 caídas de agua, senderos ecológicos y piscinas naturales. Una alternativa más es la Laguna de la Serpiente Dorada, un escenario de riqueza paisajística, a unos 12 kilómetros del municipio.

La Ermita del Señor de Los Milagros es uno de los atractivos de Mariquita. Foto: Crédito: Gobernación del Tolima / API

En el casco urbano

En el centro del municipio, los visitantes tienen la posibilidad de recorrer la Plaza Mayor José Celestino Mutis, donde se encuentra un obelisco levantado para conmemorar el centenario de la constitución del Estado soberano e independiente de Mariquita.

A este recorrido se suman la Casa de la Expedición Botánica, que actualmente funciona como centro cultural; la Casa de la Moneda, una edificación de origen colonial que conserva antiguos pasadizos y habitaciones; el Museo Paleontológico, con muestras de fósiles, rocas y otros vestigios de la región, y la Iglesia de la Ermita.