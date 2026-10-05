El tesoro oculto del Tolima donde comer chorizo es tradición y hacer senderismo, un plan imperdible

El Tolima es un territorio que les ofrece a los viajeros una combinación de naturaleza, cultura, historia y gastronomía, por lo que ofrece opciones para todos los gustos.

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En sus tierras se aprecian paisajes de montaña, ríos, cascadas, termales y zonas rurales ideales para practicar senderismo, avistamiento de aves y otras actividades al aire libre. Además, municipios como Honda, Mariquita y Murillo permiten descubrir diferentes escenarios y tradiciones de la región, además de tener una gran riqueza histórica.

Sin embargo, no son los únicos. Para los amantes de la naturaleza y los productos típicos, hay un destino que vale la pena visitar. Se trata de Villahermosa, un municipio que hace parte del Parque Nacional Natural Los Nevados y desde allí se tiene una gran vista montañosa, incluyendo el mencionado escenario natural, sin que sea la entrada principal al mismo.

Los chorizos, una tradición

Si bien uno de sus encantos es la belleza de sus paisajes, su gastronomía resulta imperdible. Información de la Gobernación del Tolima indica que los chorizos de este pueblo son toda una tradición, pues es una preparación que ha pasado de generación en generación, desde las familias más antiguas.

Este destino encanta con su arquitectura y sus paisajes de montaña. Foto: Facebook Alcaldía de Villahermosa/API.

Este producto se ha convertido en uno de los referentes y lleva, según la mencionada fuente, a que las personas los prueben una y otra vez debido a su tamaño y sabor que los hacen únicos.

Se dice que el ingrediente secreto de esta preparación es el condimento que elaboran, pero que el amor y la experiencia son la mejor especia. Los venden en el sector La Alameda. De la gastronomía del municipio también forman parte el tamal y la lechona.

El pueblo del Tolima que se destaca por sus paisajes exóticos, aguas termales y cascadas, ideal para los amantes de la naturaleza

¿Qué se puede hacer en Villahermosa?

Además de deleitarse con las preparaciones gastronómicas, en Villahermosa los viajeros se encuentran con varios lugares que vale la pena conocer y que hacen parte de su oferta turística.

En el casco urbano se encuentra la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, que es un emblema histórico del municipio. Es la iglesia principal del pueblo, un punto de referencia cultural y religioso que refleja la tradición de la comunidad.

Parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes, en Villahermosa, Tolima. Foto: Facebook Alcaldía de Villahermosa/API.

También está el parque principal, que es el espacio público central, ideal para descansar y disfrutar del clima templado de la zona, mientras se observa la arquitectura tradicional que se refleja en edificaciones históricas que evocan la colonización antioqueña. Destacan la Casa Familia Alzate (arquitectura vernácula) y casas de la Familia Urrego y la Familia Cardona Mejía (arquitectura republicana regional), entre otras.

En cuanto a los encantos naturales, está el Parque Nacional Natural Los Nevados, donde nacen importantes fuentes hídricas como los ríos Azufrado y Lagunilla, ofreciendo paisajes de páramo y montaña ideales para el ecoturismo responsable.

Pocos lo conocen: el tesoro escondido del Tolima que sorprende con cascadas, ríos y gran riqueza colonial

También está la Laguna La Llorona y, de acuerdo con los habitantes de la zona, es un cuerpo de agua encantado que, al sentir la presencia de personas o que la molesten y le arrojen cosas, hace que se nuble y llueva. Sin embargo, es importante tener claro que, de acuerdo con las particularidades del sector, es común que se presente lluvia y nubosidad.