Bogotá ya empezó a respirar y vivir la Navidad y los centros comerciales se han convertido en escenarios para disfrutar esta época del año. Con alumbrados, decoraciones de gran formato, escenarios temáticos y actividades para todas las edades, estos establecimientos tienen una gran oferta para los visitantes.

Bogotá tendrá una experiencia de invierno con nieve real y temperaturas de hasta -16 °C esta temporada navideña

Quienes lleguen a estos lugares podrán disfrutar de diferentes experiencias inmersivas, espectáculos musicales, talleres, encuentros con Papá Noel y las tradicionales novenas de aguinaldos. Estos son algunos de los planes.

El Edén: una Navidad inspirada en la moda

Este centro comercial presenta la Fashion Christmas Experience, una propuesta que combina el espíritu navideño con referencias a las grandes capitales de la moda. La experiencia incluye juegos, piscina de pelotas y espacios inmersivos para disfrutar con niños y adultos.

Gran Estación: un viaje al Nevado de Cascanueces

El Nevado de Cascanueces propone una aventura inspirada en los Alpes suizos, con actividades interactivas y experiencias sobre esquís. La programación también contempla un parque temático, una estación de empaque sostenible, presentaciones de la Orquesta Nacional Sinfónica de Colombia, musicales y novenas.

Avenida Chile: celebración y tradición en Chapinero

Este establecimiento tendrá actividades para conmemorar los 141 años de la localidad de Chapinero. Entre sus propuestas se encuentran la celebración de la Noche de Velitas, con entrega de faroles, las novenas de aguinaldos y el servicio de empaque de regalos.

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Centro Comercial Santafé: diversión para toda la familia

Allí los visitantes encuentran el Parque Mágico Santa Fe, el Expreso de Santa y una pista de hielo. La agenda también incluye espectáculos itinerantes con bandas de soldados y juguetes de Santa, coros navideños y el Carnaval del Dulce.

Nuestro Bogotá: un gran viaje navideño

Este centro comercial preparó una experiencia con piscina de pelotas, talleres para escribir cartas y diferentes espacios para compartir en familia. La decoración y los alumbrados también hacen parte de la propuesta.

Centro Mayor: el Reino de los Sueños

Hasta el 13 de diciembre de 2026, la Plaza de Eventos recibirá Juguetópolis y El Reino de los Sueños. Esta experiencia propone un universo fantástico con escenarios inspirados en las nubes y personajes que buscan despertar la imaginación de los visitantes.

Centro Comercial Andino: el Polo Norte en Bogotá

Osos polares, copos de nieve, árboles, luces y personajes navideños hacen parte de la decoración de gran formato que transforma este establecimiento en un escenario inspirado en el Polo Norte.

Diverplaza: una villa navideña

Papá Noel protagoniza la transformación de este centro comercial en una villa navideña. Además de recorrer sus espacios decorados, los visitantes podrán participar en las actividades programadas para la Noche de Velitas.

Hayuelos: postales y música

El centro comercial Hayuelos tendrá música en vivo, talleres familiares, clases de baile, actividades de su Escuela Canina y espacios para tomarse fotografías con Papá Noel y convertirlas en postales.

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Portal 80: Casita de Santa

Por su parte, Portal 80, ofrecerá la Casita de Santa, exposiciones, coros navideños, novenas, una eucaristía de Navidad y presentaciones musicales de la Big Band San Fernando.

Este centro comercial dará la bienvenida a la Navidad este viernes 20 de noviembre, con el encendido de luces y una presentación musical de Iván y sus Bam Band, en una jornada para compartir con amigos, familiares y mascotas.

Unicentro: el Destino de los Deseos

Allí es posible recorrer escenarios como el Árbol de la Luz, la Ventana al Infinito, el Hogar de Ensueño y el Faro de los Deseos. La programación contempla un concierto navideño el 28 de noviembre, un musical para la Noche de Velitas y el inicio de las novenas.

Plaza Imperial: una experiencia en el Ártico

Este centro comercial de Suba propone una experiencia inmersiva a través de siete estaciones interactivas. Su principal atractivo es la posibilidad de conocer nieve real a una temperatura de -16 °C, en un recorrido inspirado en el Ártico y pensado para niños, jóvenes y adultos.

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Titán Plaza: actividades hasta enero de 2027

La programación de este establecimiento se extenderá hasta el 11 de enero de 2027. Incluye novenas, eucaristías y espectáculos musicales. También tendrá una celebración especial el 11 de diciembre en honor a Nuestra Señora de Guadalupe.

Antes de visitar cualquiera de estos lugares, se recomienda consultar sus canales oficiales para confirmar horarios, fechas, condiciones de ingreso y posibles costos de las experiencias.