La posibilidad de disfrutar de un paisaje cubierto de nieve suele estar asociada con destinos de invierno en países como Canadá, Suiza, Noruega, Finlandia y Estados Unidos. Sin embargo, por la temporada navideña de este año en la capital colombiana sus residentes y visitantes también podrán vivir esta experiencia con nieve real sin tener que salir de la ciudad.

Estos son los mejores lugares del mundo para vivir la magia de la Navidad en 2026: uno está en Latinoamérica

Esto gracias a que Plaza Imperial Centro Comercial ofrecerá una atracción con nieve 100% real, temperaturas bajo cero y actividades pensadas para disfrutar en familia.

La propuesta se llama Imperial Ártico y abrió sus puertas el pasado sábado 7 de noviembre. Cuenta con un área superior a los 180 metros cuadrados, en la entrada principal. Allí, los asistentes podrán enfrentarse a temperaturas de hasta -16 grados centígrados y vivir una aproximación a las condiciones de los destinos invernales.

De acuerdo con información del centro comercial, más allá de la experiencia de sentir la nieve, la iniciativa incorpora actividades recreativas y pedagógicas relacionadas con la protección del medioambiente.

A través de diferentes estaciones interactivas, los visitantes podrán aprender sobre el calentamiento global, la conservación de los ecosistemas y la importancia de proteger los recursos naturales. En el lugar es posible apreciar varias atracciones como las siguientes.

Árbol de la Vida: una estructura de más de 15 metros de altura instalada en la plaza central, con mensajes que invitan a adoptar hábitos responsables, como ahorrar agua y energía y separar adecuadamente los residuos.

El pueblo antioqueño que ‘celebra la Navidad’ dos veces al año y tiene la iglesia más antigua de la región

Generación de energía limpia: dos bicicletas conectadas a un sistema de dínamo permitirán producir electricidad con el pedaleo de los participantes para encender parte de la escenografía.

dos bicicletas conectadas a un sistema de dínamo permitirán producir electricidad con el pedaleo de los participantes para encender parte de la escenografía. Escuela Polar: un espacio interactivo con pantalla táctil, preguntas y respuestas sobre el planeta y premios para quienes participen.

un espacio interactivo con pantalla táctil, preguntas y respuestas sobre el planeta y premios para quienes participen. Huellas de compromiso: una zona destinada a fotografías en la que los asistentes podrán compartir mensajes y compromisos relacionados con el cuidado de la Tierra.

Los datos oficiales indican que la propuesta se complementa con tres escenografías animatrónicas que enriquecen el recorrido por todo el centro comercial y harán de esta Navidad una experiencia llena de descubrimientos, emoción y conexión con la naturaleza.

Los visitantes podrán acceder a descuentos en el valor de la boletería al presentar compras realizadas en los establecimientos del lugar.

Debido a que el recorrido se realiza en un ambiente con temperaturas muy bajas, la recomendación es asistir con prendas apropiadas para el frío, como chaquetas, sacos y bufandas, además de utilizar calzado adecuado. De esta manera, los bogotanos tendrán la posibilidad de experimentar un ambiente invernal con nieve real sin salir de la ciudad.