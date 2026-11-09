La posibilidad de disfrutar de un paisaje cubierto de nieve suele estar asociada con destinos de invierno en países como Canadá, Suiza, Noruega, Finlandia y Estados Unidos. Sin embargo, por la temporada navideña de este año en la capital colombiana sus residentes y visitantes también podrán vivir esta experiencia con nieve real sin tener que salir de la ciudad.
Esto gracias a que Plaza Imperial Centro Comercial ofrecerá una atracción con nieve 100% real, temperaturas bajo cero y actividades pensadas para disfrutar en familia.
La propuesta se llama Imperial Ártico y abrió sus puertas el pasado sábado 7 de noviembre. Cuenta con un área superior a los 180 metros cuadrados, en la entrada principal. Allí, los asistentes podrán enfrentarse a temperaturas de hasta -16 grados centígrados y vivir una aproximación a las condiciones de los destinos invernales.
De acuerdo con información del centro comercial, más allá de la experiencia de sentir la nieve, la iniciativa incorpora actividades recreativas y pedagógicas relacionadas con la protección del medioambiente.
A través de diferentes estaciones interactivas, los visitantes podrán aprender sobre el calentamiento global, la conservación de los ecosistemas y la importancia de proteger los recursos naturales. En el lugar es posible apreciar varias atracciones como las siguientes.
- Árbol de la Vida: una estructura de más de 15 metros de altura instalada en la plaza central, con mensajes que invitan a adoptar hábitos responsables, como ahorrar agua y energía y separar adecuadamente los residuos.
- Generación de energía limpia: dos bicicletas conectadas a un sistema de dínamo permitirán producir electricidad con el pedaleo de los participantes para encender parte de la escenografía.
- Escuela Polar: un espacio interactivo con pantalla táctil, preguntas y respuestas sobre el planeta y premios para quienes participen.
- Huellas de compromiso: una zona destinada a fotografías en la que los asistentes podrán compartir mensajes y compromisos relacionados con el cuidado de la Tierra.
Los datos oficiales indican que la propuesta se complementa con tres escenografías animatrónicas que enriquecen el recorrido por todo el centro comercial y harán de esta Navidad una experiencia llena de descubrimientos, emoción y conexión con la naturaleza.
Los visitantes podrán acceder a descuentos en el valor de la boletería al presentar compras realizadas en los establecimientos del lugar.
Debido a que el recorrido se realiza en un ambiente con temperaturas muy bajas, la recomendación es asistir con prendas apropiadas para el frío, como chaquetas, sacos y bufandas, además de utilizar calzado adecuado. De esta manera, los bogotanos tendrán la posibilidad de experimentar un ambiente invernal con nieve real sin salir de la ciudad.