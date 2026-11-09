TransMilenio cambiará dos rutas por cierre de vagón en las Américas: estos son los trayectos

La malla vial de TransMilenio requiere mantenimiento de manera frecuente, cuestión que requiere cambios en el funcionamiento de las rutas.

Desde este lunes de 9 de noviembre hasta el martes 17, el vagón 2 de la estación Zona Industrial - Secretaría Distrital de Movilidad va a estar cerrado en el sentido occidente - oriente.

TransMilenio confirmó en sus redes sociales los cambios en las rutas, en este caso, los servicios B28 y E32 omitirán su parada en la estación, este último parará en el segundo vagón de la estación CDS Carrera 32.

TransMilenio cerrará en un sentido una estación de la troncal norte: estas serán las rutas afectadas

Si su destino se encuentra cerca a la estación y se dirige a ella desde la misma Troncal Américas, se le recomienda hacer uso de las rutas 5 y Z61.

Los últimos cambios de ruta troncal designados por TransMilenio fueron en las troncales Suba y Norte, en las estaciones 21 Ángeles y Virrey, respectivamente.

Para enterarse de todos los cierres de vagones, estaciones y rutas de SITP se le recomienda estar atento a los canales oficiales del sistema para evitar confusiones en medio de su viaje.