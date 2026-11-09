TransMilenio cambiará dos rutas por cierre de vagón en las Américas: estos son los trayectos

La malla vial de TransMilenio requiere mantenimiento de manera frecuente, cuestión que requiere cambios en el funcionamiento de las rutas.
Desde este lunes de 9 de noviembre hasta el martes 17, el vagón 2 de la estación Zona Industrial - Secretaría Distrital de Movilidad va a estar cerrado en el sentido occidente - oriente.
TransMilenio confirmó en sus redes sociales los cambios en las rutas, en este caso, los servicios B28 y E32 omitirán su parada en la estación, este último parará en el segundo vagón de la estación CDS Carrera 32.
Si su destino se encuentra cerca a la estación y se dirige a ella desde la misma Troncal Américas, se le recomienda hacer uso de las rutas 5 y Z61.
Los últimos cambios de ruta troncal designados por TransMilenio fueron en las troncales Suba y Norte, en las estaciones 21 Ángeles y Virrey, respectivamente.
Para enterarse de todos los cierres de vagones, estaciones y rutas de SITP se le recomienda estar atento a los canales oficiales del sistema para evitar confusiones en medio de su viaje.