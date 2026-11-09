Oficial: delantero de América de Cali sufrió un “esguince grado I” y es baja para un duelo clave

Este lunes 9 de noviembre, América de Cali informó la situación de sus jugadores en departamento médico. Se trata de una lista considerable que incluye la actualización de Daniel Valencia, uno de sus delanteros.

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Concretamente, el sábado 7 de noviembre el delantero Daniel Valencia ingresó a los 58 minutos del segundo tiempo, en el clásico contra Deportivo Cali. Sin embargo, tuvo que salir a las 65 minutos tras una fuerte entrada en el campo.

La preocupación creció en los hinchas de América, debido a la situación de Daniel Valencia y por el momento de la temporada. Ahora, ya se conoció el diagnóstico oficial del atacante y es una baja que el técnico David González deberá suplir.

“Daniel Valencia sufrió un esguince de tobillo”

“Recibió un trauma de alto impacto en el tobillo izquierdo. En la valoración se diagnosticó contusión lateral y esguince medial de tobillo grado I. Se estima un período de rehabilitación de aproximadamente una semana”, reza el parte médico de América de Cali.

Así las cosas, Daniel Valencia se pierde el duelo de ida de semifinales, en la Copa BetPlay 2026, con América de Cali visitando a Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo.

📑 Comunicado oficial | Parte médico.👇👹https://t.co/PMCZzgGqI2 — América de Cali (@AmericadeCali) November 9, 2026

Más sobre la lista de lesionados en América de Cali

A continuación, el cuadro escarlata amplió la situación médica de sus jugadores:

Jhon Murillo : “Salió con fatiga muscular”

: “Salió con fatiga muscular” Marcos Mina : “Se encuentra en la fase IV de rehabilitación de su lesión muscular y actualmente está en período de readaptación física”

: “Se encuentra en la fase IV de rehabilitación de su lesión muscular y actualmente está en período de readaptación física” Jan Lucumí: “Continúa en recuperación por una tendinitis de rodilla. Actualmente, se encuentra en fase de trote, con buena tolerancia a la carga. El Departamento Médico continuará realizando el seguimiento correspondiente a cada proceso y comunicará oportunamente cualquier novedad”.

La buena noticia está por el lado de Rafael Carrascal, quien regresó este lunes a los entrenamientos y luego de superar un cuadro viral de las vías respiratorias. Sin embargo, no viaja a Bogotá pata el duelo contra Internacional.

🚨🔴 El plantel de #América se encuentra en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón próximo a partir a Bogotá ✈️ ❌ No viajan Carrascal, Murillo ni Valencia. ✅ Reaparece Tortolero. Está Hernández y viaja un canterano delantero que hace 3 días subió al plantel profesional. https://t.co/iLyUU6Lc1o — Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) November 9, 2026

Leonel Cerrudo, periodista cercano a la información del América de Cali, informa que ni Murillo, ni Carrascal ni Valencia viajan a la capital. Sin embargo, revela que Edson Alejandro Tortolero, Nicolás Hernández y un canterano viajan con el plantel.