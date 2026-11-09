De manera tenue se habla en Junior de Barranquilla sobre Jorge Bava, pero todo apunta a que el exentrenador de Independiente Santa Fe en Colombia será el que se haga cargo del tiburón en 2027.

Según lo han manifestado en las últimas horas, ya existe un acuerdo verdal entre el DT y las directivas del equipo para tomar las riendas del cargo que dejará Sebastián Viera una vez termine el año en curso para Junior.

Jorge Bava es uruguayo, de 45 años con pasos por Colombia, Uruguay y Paraguay Foto: Getty Images

“Acuerdo verbal alcanzado entre Jorge Bava (45) y Junior. Esta semana comienzan el cruce de documentación para que el entrenador uruguayo sea el DT del ‘tiburón’ en 2027″, informó el periodista, Felipe Sierra.

Termina el año para Junior

Un segundo semestre para el olvido cerrará Junior de Barranquilla este lunes, cuando enfrente al Cúcuta Deportivo.

Dicho compromiso para el cuadro barranquillero significa poco en la tabla de posiciones del Finalización, pero aún le reviste importancia para la reclasificación del año a pesar de ya estar en la Copa Libertadores 2027 por haber sido campeón en el 2026-I.

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Por su parte, para Teófilo Gutiérrez es el adiós definitivo como jugador profesional. Meses atrás anunció que se retira definitivamente y el de la fecha 18 es el último juego que dispute en Barranquilla con el equipo de sus amores.

Los motilones cuentan con posibilidades matemáticas de clasificarse, por lo que Junior servirá de juez en dicha definición del grupo de los ocho donde aún quedan tres cupos por resolver en dos fechas.

Bava puso condiciones para llegar

Jorge Bava es un conocedor del fútbol colombiano después de haber sido campeón con Independiente Santa Fe años atrás.

En dicho momento con una nómina no tan robusta logró la estrella y, ahora, teniendo a disposición la chequera de los Char para invertir habría llegado pidiendo condiciones para la conformación de un gran plantel.

Jorge Bava pasó por Independiente Santa Fe en 2025 Foto: Cristian Bayona

Inicialmente en el análisis que hecho para ver la base que tenía Junior, la decisión habría sido la de conservar sí o sí a este listado de nueves nombres:

Mauro Silveira

Bryan Castrillón

Daniel Socarrás

Déiber Caicedo

Francisco Fydriszewski

Guillermo Paiva

Jesús Rivas

Juan David Ríos

Luis Fernando Muriel

Adicionalmente, también habría puesto un tridente de apellidos en la mesa de Junior para que hicieran las respectivas gestiones en busca de su fichaje.

Harold Santiago Mosquera, Yilmar Velásquez y Ewil Murillo: esos tres con quienes ya compartió en Independiente Santa Fe fueron mencionados como los supuestos primeros pedidos prioritarios de contratación.

Harold Santiago Mosquera es unos de los pedidos de baja para el Junior versión 2027. Foto: Cristian Bayona

También se llegó a filtrar que en lo refente a los premios ganados, el DT hizo pedidos particulares.

“Bava tendría prima extra por logro cumplido. Una por ser campeón de Liga, otra por clasificar al equipo a torneo internacional y una que llama la atención: por llevar al Junior a cuartos de final del torneo internacional”, apuntaron en Diario Deportes.