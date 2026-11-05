Las dos condiciones que habría puesto Jorge Bava para llegar al Junior de Barranquilla

Jorge Bava es el principal candidato para asumir la dirección técnica del Junior de Barranquilla en 2027. Las negociaciones van por buen camino y todo parece encarrilado hacia la firma, aunque todavía faltan algunos detalles por cerrar.

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El estratega uruguayo se encuentra sin equipo desde su salida del Club Nacional y conoce la dinámica de la Liga BetPlay, donde ya fue campeón como DT de Independiente Santa Fe.

Bava está en la baraja de candidatos desde que se fue Alfredo Arias; sin embargo, la dirigencia de Junior también contempló otros nombres de experiencia como Arturo Reyes, Gustavo Costas o Gustavo Quinteros.

Según la información de Diario Deportes, medio barranquillero, la balanza está inclinada hacia Jorge Bava por sus pretensiones económicas en comparación a las de los otros aspirantes. “El más costoso es Quinteros, después Costas, Reyes y el más económico es Bava”, explicaron.

Jorge Bava pasó por Independiente Santa Fe en 2025 Foto: Cristian Bayona

Aunque en materia económica no se habla de grandes cifras, Jorge Bava habría puesto dos condiciones elementales para asumir las riendas del Junior de Barranquilla rumbo a la próxima temporada.

Premios por logro cumplido

La primera condición sería que se marquen desde ya los premios por logro cumplido, es decir, bonificaciones económicas que recibiría Bava dependiendo el rendimiento del equipo en la Liga BetPlay y la Copa Libertadores.

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“Bava tendría prima extra por logro cumplido. Una por ser campeón de Liga, otra por clasificar al equipo a torneo internacional y una que llama la atención: por llevar al Junior a cuartos de final del torneo internacional”, apuntó Diario Deportes.

Cabe recordar que Junior ya tiene garantizado su lugar en la fase de grupos de la Libertadores por ser el campeón del primer semestre de 2026. Eso significa un mínimo de seis partidos ante rivales de primer nivel en el continente.

Jugadores intocables para 2027

Sumado a eso, Jorge Bava también habría hecho exigencias respecto a la construcción de la nómina. El estratega uruguayo estaría convencido de mantener a estos nueve jugadores como su columna vertebral para el próximo año:

Mauro Silveira

Bryan Castrillón

Daniel Socarrás

Déiber Caicedo

Francisco Fydriszewski

Guillermo Paiva

Jesús Rivas

Juan David Ríos

Luis Fernando Muriel

Rivas y Fydriszewski hacían parte de la lista de posibles salidas en el Junior de Barranquilla, pero todavía faltaba la opinión del técnico entrante. Bajo ese panorama, la dirigencia tendría que respetar el concepto del DT y con estos nombres empezar a planificar el mercado de fichajes.

Para cumplir con esta condición, Junior también debe negociar la renovación de Juan David Ríos que tiene contrato hasta diciembre de 2026 y todavía no ha llegado a un acuerdo.