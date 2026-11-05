Reacción de Jorge Jesus, DT de Portugal al retiro de Cristiano Ronaldo: reveló pedido que le hizo

Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retirada como jugador internacional, después de 23 años de trayectoria con el combinado luso y una polémica reciente con su entrenador Jorge Jesus, que le costó una sanción.

“No fue una decisión fácil”, dijo el astro de 41 años en un mensaje en Instagram dirigido “a los portugueses”, donde anunció que llegó el momento de entregar “para el futuro” la camiseta con la que ganó la Eurocopa de 2016.

Portugal estará sempre em mim https://t.co/dnFj51rxmh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026

“Hoy mi viaje con la selección nacional llega a su fin”, añadió en un vídeo Ronaldo, que se retira con cifras récord en fútbol masculino: 234 internacionalidades y 146 goles con la camiseta portuguesa desde 2003.

DT de la polémica le hizo petición

CR7 en su última etapa con Portugal fue dirigido por Jorge Jesus. Con este técnico las polémicas estuvieron a la orden del día desencandenando hasta con el abandono del jugador de una concentración lusa.

Dicho desencuentro se dio en septiembre pasado luego de versiones encontradas sobre la participación del atacante en un partido. De acuerdo a lo manifestado por Cristiano, el DT el aseguró media hora y no respetó el acuerdo.

Harry Kane definió su futuro y el Bayern Múnich comunicó la decisión que tomaron

Selección de Portugal le respondió a Cristiano: anunció que “se niega” a dejarlo retirarse sin un homenaje

Por su parte, Jesus negó haber llegado a un acuerdo como el que describió Cristiano, pero manifestó que no le cerraba las puertas de la selección.

Posterior a dicho suceso, el futbolista no volvió a ser parte de la selección portuguesa y, ahora, ha decidido apartarse de manera definitiva sus caminos con el combinado nacional.

Al conocerse la noticia en las últimas horas, se produjo también la reacción por parte del entrenador a raíz del comunicado del de 41 años. Allí Jesus dio a conocer un pedido que le hizo el cual no tuvo resuesta acertiva por parte del exdelantero del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo cuando aún se mantenía en la Selección Colombia Foto: Getty Images

“Cristiano es un ícono global, un ejemplo para Portugal y la selección nacional”, fue una primera línea de lo expresado por el DT.

También contó la decisión que tomó como reconocimiento a su carrera: “Puse una foto enorme de él en nuestro auditorio para que todos los jóvenes jugadores pudieran admirarlo todos los días”.

Al balompié en general reveló su deseo de que Cristiano reversara por un tiempo más lo decidido, pero que, finalmente, no fue posible: “Le pedí que continuara conmigo porque lo necesitaba a mi lado”.

“Siempre tendrá un lugar en los corazones del pueblo portugués. Siempre será un ícono del fútbol portugués”, culminó diciendo Jesus.

Em exclusivo ao Canal 11, a reação de Jorge Jesus ao adeus de Cristiano Ronaldo à Seleção Nacional: "O Cris é uma referência mundial, de Portugal, da Seleção. (...) Tenho de aceitar a decisão dele, mas vai estar sempre no coração dos portugueses." #Canal11 #FutebolEmPortuguês https://t.co/7SNmxvlxaN — Canal 11 (@Canal_11Oficial) November 5, 2026

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) expresó su “firme y profunda voluntad de organizar un homenaje a la altura de la inmensa carrera de Cristiano Ronaldo”.

“GRACIAS. Lo que tú has hecho por Portugal resonará por la eternidad”, escribió el Primer ministro luso Luis Montenegro.

Cabe mencionar que CR7 después del desencuentro con Jesus recibió una sanción simbólica de 30 días de suspensión y una multa de 255 euros (286 dólares) por el altercado con el DT.

Ese capítulo gris de la estadía del futbolista en el seleccionado parece haber sido el impulso para acabar con su historia allí.

*Con información de AFP.