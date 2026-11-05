Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal: leyó su carta de despedida

Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retiro de la selección de Portugal. En medio de tensiones con el técnico Jorge Jesus, el astro decidió dar un paso al costado y darle espacio a las nuevas generaciones.

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A través de su cuenta de Instagram, Cristiano agradeció por el apoyo de los hinchas, destacó los momentos felices que vivió con la camiseta de su país y aseguró que seguirá alentando como hincha a partir de ahora.

“Durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestir esta camiseta, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de dejarla en manos del futuro”, expresó el máximo goleador histórico de Portugal y campeón de la Eurocopa 2016.

Cristiano confiesa que “no fue una decisión fácil, porque algunas decisiones no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón”.

El fin de una era en Portugal

Cristiano Ronaldo se despide de la selección portuguesa con 234 partidos jugados y 146 goles, siendo el máximo anotador histórico del fútbol internacional.

“A lo largo de mi trayectoria con la selección nacional, busqué superar mis límites. Quería ganar, quería ser el mejor, quería hacer historia. Siempre fui muy exigente conmigo mismo. Siempre quise más, siempre creí que podíamos llegar más lejos. Y lo di todo por esta camiseta”, expresó.

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Con CR7 como capitán, Portugal conquistó tres títulos: la Eurocopa 2016 y dos Ligas de Naciones (2019 y 2025). “Hubo tardes y noches perfectas, victorias que jamás olvidaré, derrotas que aún me cuesta recordar. También fracasé, también sufrí, también hubo momentos en que no pude darle al pueblo portugués lo que tanto deseaba. Pero nunca me rendí”, expresó en su carta de despedida.

La gran deuda de Cristiano con Portugal fue en los mundiales. Aunque rompió el récord al disputar seis ediciones, su mejor presentación fue llegar a las semifinales de 2006 cuando Figo todavía era la cara de la selección.

En el Mundial-2026, su último torneo oficial con el combinado luso, Cristiano apenas marcó tres goles: doblete frente a Uzbekistán y un tanto de penal ante Croacia.

Cristiano Ronaldo celebrando uno de sus goles frente a Uzbekistán en el Mundial 2026 Foto: Getty Images

“Adiós, Cristiano Ronaldo”

“Si alguna vez te hice feliz, si alguno de mis goles te hizo abrazar a alguien, olvidar un momento difícil o sentirte orgulloso de nuestro país, entonces todo habrá valido la pena. Porque ser portugués también se trata de eso. Sufrimos juntos, nos levantamos juntos, volvemos a creer”, apuntó Cristiano.

Después de agradecer a compañeros, directivos y entrenadores, el astro portugués le dedicó un último mensaje a todos sus compatriotas. “Hoy finaliza mi etapa en el campo con la selección nacional. Me marcho con la frente en alto, orgulloso del camino recorrido y consciente de haberlo dado todo por Portugal”, dijo.

“La camiseta número 7 siempre me acompañará; el orgullo de haberla vestido será mío para siempre. Portugal siempre formará parte de mí. Adiós, Cristiano Ronaldo”, finalizó.