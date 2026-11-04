La tabla de la Liga Betplay tras descalabro de Millonarios en Bogotá ante América: se mueve la zona media

La fecha 17 llegó a su fin y la tabla de posiciones de la Liga Betplay tiene su calendario al día. Sin partidos pendientes y solo dos jornadas para conocer a los clasificados a cuadrangulares, Millonarios y América de Cali protagonizaron el ‘plato fuerte’ del día tras la victoria del Cúcuta Deportivo ante Santa Fe en el General Santander a primera hora.

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En un estadio El Campín a reventar con las gradas pintadas de color azul, Millonarios siente un descalabro al no encontrar la victoria, pues no pudo ante América de Cali y empató 0-0 con el portero brasileño Jean Fernandes como gran figura. El Embajador salió a la cancha tras dos semanas sin participación que le sirvieron para repetir jornadas de entrenamiento con Alberto Gamero al mando.

Mientras, sus rivales se colocaban al día en el calendario. Los ahorros le sirvieron al conjunto azul para no descolgarse mucho en la tabla de posiciones y ahora la situación es diferente y este empate de local lo mete en una pelea por la clasificación a solo dos fechas para terminar el ‘todos contra todos’.

Gamero tuvo en su once inicial a Juan Guillermo Cuadrado en un tridente de ataque con Daniel Ruiz y Mackalister Silva, y con Rodrigo Contreras como único nueve de área. El volante Mateo García hizo el tándem con Rodrigo Ureña y la dupla de centrales fue con Steve Barreiro y Sergio Mosquera.

Partido entre Millonarios y América de Cali por la fecha 17 del segundo semestre de la Liga Colombiana 2026. Foto: Lina Gasca - Colprensa / El País

Una de las figuras del juego fue el portero Javier Burrai, quien atajó las pocas opciones del rival, una de ellas de Tomás Ángel en el primer tiempo que desperdició de forma insólita. Pese a ello, el partido tuvo efecto por el ataque de Millonarios y la falta de definición, además de las buenas atajadas de Jean Fernandes.

🧤 ¡OTRA VEZ JEAN FERNANDES! El arquero de América volvió a responder y le atajó el remate a Macalister Silva, manteniendo su arco en cero ante Millonarios. 📺 Disfruta de #LALIGAxWIN en nuestra señal de Win+Fútbol y https://t.co/h0xVwPCsWS. https://t.co/q5t9fP8c2P — Win Sports (@WinSportsTV) November 5, 2026

De esta manera, Millonarios queda con 27 puntos en la sexta posición de la tabla de posiciones, uno más que el Independiente Medellín y Águilas Doradas es octavo con 25 unidades. En la fila por clasificar, están Once Caldas y Cúcuta Deportivo en la novena y décima posición con 24 unidades y Deportes Tolima tiene 23.

América va por el punto invisible

En contraste, el técnico David González, con el clásico contra el Deportivo Cali el fin de semana, supo sufrir en El Campín y su defensa cedió terreno ante un Millonarios con afán por marcar.

Al final, logró el 0-0 y se va con un empate que le sabe a victoria que aviva la pelea por el punto invisible. Queda segundo con 35 puntos y escolta a Atlético Nacional.