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Así recibieron los hinchas de Millonarios a David González, técnico del América de Cali

El director técnico del conjunto valluno pasó por Millonarios en 2025 y desde la llegada al estadio lo hicieron sentir visitante.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

4 de noviembre de 2026 a las 10:29 p. m.
David González, director técnico del América de Cali.
David González, director técnico del América de Cali. Foto: Cristian Bayona / Colprensa

Este miércoles volvió David González al estadio El Campín. El hoy técnico del América de Cali, pasó por Millonarios en 2025 y aunque sus resultados fueron discutibles sin ser desastrosos, salió en medio de críticas de la hinchada azul.

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Por eso, llamó la atención el recibimiento de la afición bogotana que se volvía a ver la cara con un viejo conocido. El reencuentro se dio desde la entrada al estadio del hoy técnico del América. Una vez se bajó del autobús, la afición lo hizo sentir visitante.

Videos que circulan en redes sociales evidenciaron el momento: Lucas González fue el primer hombre del equipo visitante en bajar del bus y de inmediato, los chiflidos y los insultos de los afines al equipo azul se hicieron sentir.

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El técnico del América de Cali no reaccionó y simplemente siguió su camino hacia el camerino de su equipo que se preparaba para enfrentarse a Millonarios por la fecha 17 de la Liga Betplay Dimayor.

David González, antes del partido

David González ya había advertido el tinte especial que para él tenía este encuentro. En una entrevista con Win Sports, el director técnico se refirió analíticamente a los que sería este encuentro desde lo deportivo y simbólico para las instituciones.

Es un partido clásico e histórico. Nosotros vamos con la intención de seguir buscando puntos que nos lleven a poder quedar en esos lugares de privilegio para el torneo y Millonarios también con la necesidad de ganar para poder estar un poco más tranquilo de cara a las últimas dos fechas”, dijo González.

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Además, reconoció que sería un partido atractivo para el aficionado, pero complejo para los equipos, ante el alto nivel de los dos conjuntos que pelean por ganar el campeonato.

González no se refirió hacia la situación particular que lo enmarcaba a él este partido. De hecho. El director técnico siempre se ha caracterizado por la mesura y la prudencia a lo largo de su carrera deportiva que inició cuando era arquero profesional.