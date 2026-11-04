Wilmar Roldán dejaría de pitar en el fútbol colombiano: revelan la que sería su nueva profesión tras el retiro

Por estos días, mientras el fútbol sigue con su calendario en diferentes canchas de Colombia en un vibrante remate de temporada en varios torneos, se está llevando a cabo el proceso de selección del que sería el reemplazo de Ímer Machado en la Comisión Técnica Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol.

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Son varios los candidatos que suenan para uno de los cargos más importantes en el fútbol colombiano y entre ellos aparece Wilmar Roldán, considerado uno de los mejores árbitros de la historia del FPC que además ha representado a Colombia en compromisos de altísimo nivel en la Conmebol (Copa Libertadores, Copas América) y la FIFA (Mundiales).

Sobre el tema, Álvaro González, uno de los dirigentes más importantes del fútbol colombiano, habló en Win Sports y explicó que la experiencia como árbitro en el terreno de juego es clave, pero no es el único criterio para escoger al responsable de la Comisión Técnica Arbitral.

Para Álvaro González la importancia en capacidades pedagógicas y los conocimientos técnicos de los aspirantes es fundamental, además de serias condiciones en lo que al VAR se refiere. Wilmar Roldán parece un candidato firme en el cargo que dejó Sebastián Restrepo, quien sustituyó a Ímer Machado a mediados del 2026.

Tas renunciar a finales de septiembre y alegar interferencias en sus labores, Sebastián Restrepo dejó la vacante y la Federación Colombiana de Fútbol busca el idóneo por estos días. En la lista que filtró El Tiempo, hay siete hombres y dos mujeres.

Wilmar Roldán dejaría el trabajo en las canchas

Roldán suma 23 años de experiencia y acumula 511 partidos dirigidos en primera división, tanto a nivel Colombia como en eventos internacionales. Para muchos, sería la carta a usar en la Comisión Técnica Arbitral.

El árbitro colombiano Wilmar Roldán hace gestos durante el partido de fútbol de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre el Boca Juniors de Argentina y la Universidad Católica de Chile en el estadio La Bombonera de Buenos Aires el 28 de mayo de 2026. (Foto de JUAN MABROMATA / AFP) Foto: AFP

“Por su connotación, su historia arbitral y su palmarés como uno de los mejores árbitros en la historia de Colombia, tendría todos los calificativos para ostentar este cargo”, afirmó el analista arbitral José Borda.

En medio de la elección, Roldán tendría directivos a los que no le parece su nombramiento y el participar en una escuela de formación de árbitros en Antioquia coloca algunas dudas en lo que parecía encaminado en días pasados. Si llega a clasificar, Wilmar dejaría sus funciones en la cancha y pasaría a los escritorios en Bogotá.

Otros candidatos para el cargo son Óscar Alexis Gutiérrez, retirado del arbitraje en el 2012; Cristian de la Cruz, quien asistió al Mundial de Rusia 2018 con Wilmar Roldán y ahora es instructor del VAR y Fernando Paneso, quien tuvo la escarapela FIFA en 1994.