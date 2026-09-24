Inesperada escena entre James Rodríguez y Wilmar Roldán causó revuelo: pasó en Nacional vs. Millonarios

Este jueves, 24 de septiembre, Atlético Nacional y Millonarios jugaron una nueva edición del superclásico de la Liga BetPlay. El compromiso se desarrolló en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

La esperanza de Lucas González sobre James Rodríguez en su suplencia ante Millonarios

Chicho Arango sale lesionado y llorando del partido contra Millonarios: aparatoso choque prende alarmas

Pero más allá del resultado, y de todos los condimentos que tuvo el compromiso, hubo una escena bastante particular que se llevó las miradas: el abrazo de James Rodríguez con Wilmar Roldán.

El encuentro se dio previo a que arrancara el partido. James Rodríguez, con la camiseta suplente de Atlético Nacional, se dio un fraternal abrazo con el árbitro Wilmar Roldán.

ENCUENTRO DE CRACKS 🙌



Así fue el gran abrazo entre Wilmar Roldán y James Rodríguez en la previa del Nacional vs Millonarios. El árbitro antioqueño estará hoy cumpliendo labores de 4° árbitro en el Atanasio Girardot. ¡Muchos galones en una sola foto! 😉 pic.twitter.com/jRAdnOfWO1 — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) September 25, 2026

Cabe recordar que Wilmar Roldán fue designado como cuarto árbitro para este clásico entre Nacional y Millonarios. El central fue Diego Ulloa, mientras que el VAR fue Never Manjarrés.

Revuelo por el abrazo de James Rodríguez con Wilmar Roldán

Las reacciones no se hicieron esperar, y algunos usuarios en redes sociales hasta tildaron como “preocupante” el abrazo entre James y Roldán.

Sin embargo, cabe aclarar que James Rodríguez y Wilmar Roldán han interactuado varias veces en el pasado. Por el recorrido de ambos, en los últimos años del FPC, muchas veces se les vio juntos.

Confío en Gamero y en los 11 que el conoce para hacer un gran Partido en el Atanasio.



Preocupante el abrazo de Roldan y James... https://t.co/IpGADN4DoQ — DJ Jhon (@djjhondiaz) September 25, 2026

Y ese abrazo de Roldan y James? — David (@David_R9207) September 25, 2026

El abrazo de James a Roldan nos define como viene la mano — Guiliam Wallace Vilasco (@GuiliamVilasco) September 25, 2026

James Rodríguez arrancó suplente contra Millonarios

Tampoco fue titular James contra Millonarios, algo que ya había pasado ante Internacional de Bogotá y Llaneros. Sin embargo, asoma como una alternativa desde el banco.

Para el clásico contra Millonarios, James Rodríguez entró a los 60′. Ingresó por Juan Zapata para el delirio de todo el Atanasio Girardot, y fue su primer clásico con los colores del verde de Antioquia.

🤩 ¡DEBUT DE JAMES RODRÍGUEZ EN EL ATANASIO GIRARDOT! Entra el 23 del 'Verdolaga' y se emociona la hinchada. #LALIGAxWIN 🟢⚽Ⓜ️ pic.twitter.com/OQLddt00K4 — Win Sports (@WinSportsTV) September 25, 2026

Cabe recordar que James fue duda para el partido con Atlético Nacional ante Millonarios. El propio Lucas González reveló que el volante sufrió una especie de virosis en el duelo ante Llaneros, y le había costado entrenar.

James sigue causando locura en los estadios donde juega, pues se trata de uno de los refuerzos más importantes del FPC en los últimos años.