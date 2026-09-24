Unión Magdalena vs. Santa Fe: comunicado oficial tras la zozobra por el paro armado en Santa Marta

Unión Magdalena se alista para el partido contra Santa Fe que definirá el clasificado a los octavos de final de la Copa Betplay. El juego de vuelta tuvo que verse aplazado en reiteradas ocasiones debido a los compromisos del equipo bogotano en la Copa Sudamericana. Ya se tiene fecha y hora, en medio de una difícil situación en Santa Marta.

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Ya con el ‘León’ fuera de competencia en el ámbito internacional, tras caer ante Vasco Da Gama en cuartos de final de la Copa Sudamericana, se puede ir poniendo al día en el calendario del fútbol colombiano y ahora tiene que enfrentar el partido con Unión Magdalena para conocer el clasificado a los octavos de final. Todo esto cae tras una durísima caída con el Deportivo Cali en El Campín.

Cabe recordar que la instancia de octavos de final se disputará a partido único, teniendo en cuenta la decisión de la Dimayor de reducir hasta en un juego la definición por la emergencia tras el terremoto del pasado mes de agosto. Esto quiere decir que el ganador entre Unión Magdalena vs. Santa Fe se enfrentará con Fortaleza y ahí se conocerá el clasificado a los cuartos.

Por ahora, Santa Fe lleva la ventaja en la serie con dos goles (2-0) y es el gran favorito a pasar de ronda para citarse con Fortaleza. Durante el viaje a Santa Marta, donde se jugará la vuelta, el ‘León’ recibe notificación del Unión Magdalena debido al paro armado de la banda ‘Los Pachenca’ que alteró el orden público en la ciudad.

Pablo Repetto dando instrucciones a sus dirigidos en Independiente Santa Fe Foto: AFP

Pese a lo complicado que han sido los días en Santa Marta por el paro armado, Unión Magdalena emitió un comunicado de prensa y cuando se creía alguna novedad en la seguridad o posibilidades de aplazar el juego, el club samario invita a disfrutar del fútbol, hizo una promoción y ratifica que el partido va tal cual está programado en el estadio Sierra Nevada (viernes, 6:00 p.m.).

Comunicado del Unión Magdalena

“Luego de la reunión de la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, en la que fueron evaluadas las condiciones de seguridad, logística y convivencia, se determinaron las garantías necesarias para la realización del partido entre Unión Magdalena e Independiente Santa Fe, correspondiente a la Copa BetPlay, este viernes en el estadio Sierra Nevada.

Desde Unión Magdalena valoramos el trabajo articulado de las autoridades y de las instituciones involucradas para generar las condiciones que permitan disputar este compromiso con tranquilidad y recibir nuevamente a nuestra hinchada en las tribunas.

Sabemos que nuestra ciudad ha vivido días difíciles y, como club, no somos ajenos a esa realidad. Esta semana, incluso, las circunstancias nos llevaron a suspender una jornada de entrenamiento, priorizando el bienestar y la seguridad de nuestros jugadores y cuerpo técnico.

Hoy queremos hacer una invitación especial: volvamos al Sierra Nevada y hagamos de nuestra casa un espacio para encontrarnos, compartir y vivir el fútbol.

Para este compromiso tendremos una promoción especial de 2X1 en boletería, para que más hinchas puedan acompañar al equipo en esta cita de Copa BetPlay".