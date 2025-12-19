Junior de Barranquilla cerró su primer fichaje para 2026: Fuad Char sacó la chequera

Junior de Barranquilla aún no para de celebrar y ya tiene su primer fichaje para disputar la Copa Libertadores en 2026. Fuad Char, máximo accionista del conjunto tiburón, se apersonó de las negociaciones para reforzar el ataque.

Jannenson Sarmiento, ‘joya’ del Unión Magdalena, está a pequeños detalles de convertirse en nuevo jugador de Junior.

El acuerdo entre clubes es un hecho y solo falta acordar los términos personales de su contrato para que viaje a Barranquilla a realizar la revisión médica.

Sarmiento llevaba varios meses esperando salir de Unión Magdalena, pero no lo logró hasta que el conjunto samario confirmó su descenso a la segunda división.

Fue ahí cuando empezó a plantearse la posibilidad de un negocio con el Junior, uno de los tantos pretendientes que tenía el delantero de 26 años. América y Millonarios también lo tuvieron en carpeta.

Jannenson Sarmiento celebrando un gol con el Unión Magdalena. Foto: Cristian Bayona

Junior compra el 80 %

De acuerdo al periodista Jose Hugo Illera, “Eduardo Davila y Fuad Char llegaron a un acuerdo por el 80 % de Jannenson Sarmiento para llegar al Junior de Barranquilla”.

Eso quiere decir que el vigente campeón del fútbol colombiano se queda con la mayor parte de la ficha, mientras que Unión Magdalena se guarda el porcentaje de una futura venta.

Sarmiento fue la gran figura del ciclón en su ascenso en el año 2024, siendo ganador del botín de oro en aquella temporada.

Este año jugó 39 partidos con el Unión Magdalena, marcó 10 goles y dio 5 asistencias.

Aunque puede jugar como delantero centro, en el segundo semestre se destacó como extremo por la izquierda gracias a su gran capacidad técnica y el desequilibrio que genera por las bandas.

A mediados de 2025 estuvo cerca de salir, pero Eduardo Dávila le cerró las puertas y aseguró que solo saldría si un equipo cumplía sus expectativas de una compra definitiva.

Con ese anunció espantó a equipos como América y Millonarios que lo querían contratar a préstamo con opción de compra, una estrategia que cada vez toma más fuerza en el fútbol colombiano.

Pero Junior, fiel a su estilo, sacó la chequera y puso lo necesario para comprar a Jannenson Sarmiento como primer fichaje para el próximo año.

Junior prepara el 2026

Y es que el próximo año estará lleno de retos para el Junior de Barranquilla: juega Copa Libertadores, defenderá el título de Liga BetPlay y debe afrontar el compromiso de la Superliga contra Independiente Santa Fe.

La idea de Fuad Char es mantener la mayor parte de la plantilla, pero también sumarle algunas piezas en posiciones específicas.

Junior continuará bajo el mando de Alfredo Arias, que se sacó la espina de no haber sido campeón en el fútbol colombiano y ahora buscará un reto más grande en la Libertadores.

Cabe recordar que el conjunto tiburón tendrá que hacer las veces de local fuera del Estadio Metropolitano, escenario que estará en obras para recibir la final de la Copa Sudamericana.