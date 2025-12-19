Deportes

Junior de Barranquilla cerró su primer fichaje para 2026: Fuad Char sacó la chequera

Se le adelantó a una larga lista de equipos que estaban interesados en negociar con Eduardo Dávila, presidente de Unión Magdalena.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

19 de diciembre de 2025, 12:58 p. m.
Junior de Barranquilla se mueve en el mercado de fichajes.
Junior de Barranquilla se mueve en el mercado de fichajes. Foto: Colprensa

Junior de Barranquilla aún no para de celebrar y ya tiene su primer fichaje para disputar la Copa Libertadores en 2026. Fuad Char, máximo accionista del conjunto tiburón, se apersonó de las negociaciones para reforzar el ataque.

Jannenson Sarmiento, ‘joya’ del Unión Magdalena, está a pequeños detalles de convertirse en nuevo jugador de Junior.

El nuevo apodo que la prensa argentina le colocó a Enamorado, la estrella que quiere River: A la altura de Luis Díaz

El acuerdo entre clubes es un hecho y solo falta acordar los términos personales de su contrato para que viaje a Barranquilla a realizar la revisión médica.

Sarmiento llevaba varios meses esperando salir de Unión Magdalena, pero no lo logró hasta que el conjunto samario confirmó su descenso a la segunda división.

Deportes

Luis Díaz se sincera: sacó los motivos por los que se fue del Liverpool para Bayern Múnich

Deportes

En qué canal pasan Heidenheim vs. Bayern Múnich: el regreso de Luis Díaz en la Bundesliga

Deportes

Estos son los equipos deportivos más valiosos del mundo: NFL derrota completamente a todos los deportes

Deportes

El nuevo apodo que la prensa argentina le colocó a Enamorado, la estrella que quiere River: A la altura de Luis Díaz

Deportes

Reproche a Luis Díaz por lo que hace en Bayern Múnich: voz de peso le sentenció sus fallos

Deportes

Conmoción en Estados Unidos: Confirman fallecimiento de leyenda de NASCAR, Greg Biffle y su familia, tras accidente mortal

Deportes

La millonaria cifra que tendrán que pagar los pilotos de Fórmula 1 para competir en la temporada 2026

Deportes

José Enamorado, el jugador tendencia en Colombia: Casi dos millones de euros y esto se sabe de su fichaje en River

Deportes

La reacción del Bayern Múnich tras la estrella 11 del Junior que le da la vuelta al mundo: foto de Luis Díaz es viral

Deportes

Esto dijo Carlos Antonio Vélez por el título de Junior en Liga: le tiró recado al presidente de Dimayor

Fue ahí cuando empezó a plantearse la posibilidad de un negocio con el Junior, uno de los tantos pretendientes que tenía el delantero de 26 años. América y Millonarios también lo tuvieron en carpeta.

Bogotá. Agosto 01 de 2025. Equidad Seguros enfrenta a Unión Magdalena, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 5 en el Estadio Metropolitano de Techo. (Colprensa - Cristian Bayona).
Jannenson Sarmiento celebrando un gol con el Unión Magdalena. Foto: Cristian Bayona

Junior compra el 80 %

De acuerdo al periodista Jose Hugo Illera, “Eduardo Davila y Fuad Char llegaron a un acuerdo por el 80 % de Jannenson Sarmiento para llegar al Junior de Barranquilla”.

Eso quiere decir que el vigente campeón del fútbol colombiano se queda con la mayor parte de la ficha, mientras que Unión Magdalena se guarda el porcentaje de una futura venta.

Sarmiento fue la gran figura del ciclón en su ascenso en el año 2024, siendo ganador del botín de oro en aquella temporada.

Este año jugó 39 partidos con el Unión Magdalena, marcó 10 goles y dio 5 asistencias.

Junior llega a 11 estrellas y mueve drásticamente la tabla de campeones: Así queda el palmarés del fútbol colombiano

Aunque puede jugar como delantero centro, en el segundo semestre se destacó como extremo por la izquierda gracias a su gran capacidad técnica y el desequilibrio que genera por las bandas.

A mediados de 2025 estuvo cerca de salir, pero Eduardo Dávila le cerró las puertas y aseguró que solo saldría si un equipo cumplía sus expectativas de una compra definitiva.

Con ese anunció espantó a equipos como América y Millonarios que lo querían contratar a préstamo con opción de compra, una estrategia que cada vez toma más fuerza en el fútbol colombiano.

Pero Junior, fiel a su estilo, sacó la chequera y puso lo necesario para comprar a Jannenson Sarmiento como primer fichaje para el próximo año.

Junior prepara el 2026

Y es que el próximo año estará lleno de retos para el Junior de Barranquilla: juega Copa Libertadores, defenderá el título de Liga BetPlay y debe afrontar el compromiso de la Superliga contra Independiente Santa Fe.

La idea de Fuad Char es mantener la mayor parte de la plantilla, pero también sumarle algunas piezas en posiciones específicas.

Junior continuará bajo el mando de Alfredo Arias, que se sacó la espina de no haber sido campeón en el fútbol colombiano y ahora buscará un reto más grande en la Libertadores.

Cabe recordar que el conjunto tiburón tendrá que hacer las veces de local fuera del Estadio Metropolitano, escenario que estará en obras para recibir la final de la Copa Sudamericana.

Mas de Deportes

Luis Díaz pasa por un momento ideal en Bayern Múnich tras estar en Liverpool

Luis Díaz se sincera: sacó los motivos por los que se fue del Liverpool para Bayern Múnich

Junior de Barranquilla se mueve en el mercado de fichajes.

Junior de Barranquilla cerró su primer fichaje para 2026: Fuad Char sacó la chequera

MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 29: Luis Diaz of FC Bayern München celebrates after scoring his team's second goal during the Bundesliga match between FC Bayern München and FC St. Pauli at Allianz Arena on November 29, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann/Getty Images)

En qué canal pasan Heidenheim vs. Bayern Múnich: el regreso de Luis Díaz en la Bundesliga

Top 50 Equipos Forbes

Estos son los equipos deportivos más valiosos del mundo: NFL derrota completamente a todos los deportes

José Enamorado celebra un gol con Junior / Luis Díaz en el Bayern Múnich

El nuevo apodo que la prensa argentina le colocó a Enamorado, la estrella que quiere River: A la altura de Luis Díaz

Luis Díaz recibe un reparo por su presente en Bayern Múnich

Reproche a Luis Díaz por lo que hace en Bayern Múnich: voz de peso le sentenció sus fallos

Greg Biffle en el Texas Motor Speedway durante una prueba de NASCAR Truck Series.

Conmoción en Estados Unidos: Confirman fallecimiento de leyenda de NASCAR, Greg Biffle y su familia, tras accidente mortal

El piloto británico de McLaren, Lando Norris (derecha), y el piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), compiten durante el Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas, en el circuito de Las Vegas Strip, en Las Vegas, Nevada, el 22 de noviembre de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)

La millonaria cifra que tendrán que pagar los pilotos de Fórmula 1 para competir en la temporada 2026

Trofeo que se llevará el campeón de la Liga BetPlay 2025-l.

Dimayor revela el fixture de la Liga Betplay I-2026 y anuncia ayuda de IA para no tener contratiempos

Mario Pineida, jugador baleado en Guayaquil / Momento en el que el sicario le dispara.

Conmoción en Ecuador: Video revela el momento exacto en el que asesinaron en Guayaquil al futbolista Mario Pineida

Noticias Destacadas