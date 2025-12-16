Suscribirse

Deportes

Con Junior campeón, así quedan los clubes colombianos en Copa Libertadores y Sudamericana en 2026

Junior de Barranquilla sumó un nuevo título en el fútbol colombiano y clasificó a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Tolima, pese a perder, jugará torneo internacional el año entrante.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

17 de diciembre de 2025, 3:05 a. m.
Imagen del partido de vuelta de la final del segundo semestre de la Liga Colombiana 2025, entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla.
Imagen del partido de vuelta de la final del segundo semestre de la Liga Colombiana 2025, entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla. | Foto: Jorge A Cuéllar / Colprensa

Junior de Barranquilla suma un nuevo título en el fútbol colombiano tras dominar ampliamente la final de la Liga Betplay ante Deportes Tolima. Desde la ida hasta la vuelta, el ‘Tiburón’ fue el dueño del trofeo y nunca lo soltó. Hubo jerarquía, solvencia, capacidad ofensiva, goles, José Enamorado como figura y suma cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Era la única duda que quedaba, pues se sabía que Santa Fe estaba directamente en los grupos por ganar la Liga en el primer semestre y ahora Junior se le une. De esta manera, Deportes Tolima e Independiente Medellín acceden a la fase previa del mencionado torneo y esperarán sorteo para conocer el fixture internacional, buscando ser Colombia 4.

Por otra parte, este resultado en la final manda a Atlético Nacional a la Copa Sudamericana 2026, torneo del que fue subcampeón en tres ocasiones (2002, 2014 y 2016). El equipo verde necesitaba que el Tolima fuera el campeón del FPC en diciembre para pescar el cupo a la fase previa de la Copa Libertadores.

Además de Nacional en la Copa Sudamericana, se une Millonarios, Atlético Bucaramanga y América de Cali por la posición en la reclasificación. Estos cuatro clubes acceden a una fase previa, donde se eliminarán entre países. Es decir, en el sorteo del próximo 18 de diciembre, los cuatro colombianos conocerán cómo se disputará ese partido único y en que sede.

Los cuatro equipos colombianos que van a la Copa Libertadores

  • Santa Fe - Fase de grupos
  • Junior de Barranquilla - Fase de grupos
  • Deportes Tolima - Fase previa
  • Independiente Medellín - Fase previa

Los cuatro equipos colombianos que van a la Copa Sudamericana

  • Atlético Nacional
  • América de Cali
  • Atlético Bucaramanga
  • Millonarios

Bombos para Junior y Santa Fe en el sorteo de Copa Libertadores

Tras tener los dos campeones del fútbol colombiano 2025, Junior de Barranquilla y Santa Fe ya conocen en cuál bombo quedaron para el sorteo de la Copa Libertadores 2026.

Por el ranking Conmebol, el club barranquillero queda en el bombo 2 y Santa Fe va al bombo 3 y no pueden quedar en un mismo grupo. Mientras que si Medellín y Tolima logran superar la fase previa, irán al último bombo (4) y pueden quedar en la misma zona con el ‘León’ y ‘Tiburón’.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Qué es y por qué es tan grave el paro armado que el ELN realiza en varios puntos del país?

2. José Enamorado le dejó mensaje a Néstor Lorenzo tras ser el héroe del Junior campeón: esto dijo

3. Con Junior campeón, así quedan los clubes colombianos en Copa Libertadores y Sudamericana en 2026

4. Caso Matthew Perry: imponen prisión domiciliaria a otro médico que suministró ketamina al actor

5. Se anuncia el retiro de un grande del boxeo mundial: el tercero mejor del siglo no seguirá compitiendo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Junior de BarranquillaCopa LibertadoresCopa Sudamericana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.