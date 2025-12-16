Con Junior campeón, así quedan los clubes colombianos en Copa Libertadores y Sudamericana en 2026

Junior de Barranquilla suma un nuevo título en el fútbol colombiano tras dominar ampliamente la final de la Liga Betplay ante Deportes Tolima. Desde la ida hasta la vuelta, el ‘Tiburón’ fue el dueño del trofeo y nunca lo soltó. Hubo jerarquía, solvencia, capacidad ofensiva, goles, José Enamorado como figura y suma cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Era la única duda que quedaba, pues se sabía que Santa Fe estaba directamente en los grupos por ganar la Liga en el primer semestre y ahora Junior se le une. De esta manera, Deportes Tolima e Independiente Medellín acceden a la fase previa del mencionado torneo y esperarán sorteo para conocer el fixture internacional, buscando ser Colombia 4.

Por otra parte, este resultado en la final manda a Atlético Nacional a la Copa Sudamericana 2026, torneo del que fue subcampeón en tres ocasiones (2002, 2014 y 2016). El equipo verde necesitaba que el Tolima fuera el campeón del FPC en diciembre para pescar el cupo a la fase previa de la Copa Libertadores.

Además de Nacional en la Copa Sudamericana, se une Millonarios, Atlético Bucaramanga y América de Cali por la posición en la reclasificación. Estos cuatro clubes acceden a una fase previa, donde se eliminarán entre países. Es decir, en el sorteo del próximo 18 de diciembre, los cuatro colombianos conocerán cómo se disputará ese partido único y en que sede.

Los cuatro equipos colombianos que van a la Copa Libertadores

Santa Fe - Fase de grupos

Junior de Barranquilla - Fase de grupos

Deportes Tolima - Fase previa

Independiente Medellín - Fase previa

Los cuatro equipos colombianos que van a la Copa Sudamericana

Atlético Nacional

América de Cali

Atlético Bucaramanga

Millonarios

Bombos para Junior y Santa Fe en el sorteo de Copa Libertadores

Tras tener los dos campeones del fútbol colombiano 2025, Junior de Barranquilla y Santa Fe ya conocen en cuál bombo quedaron para el sorteo de la Copa Libertadores 2026.