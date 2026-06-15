Ecuador no ganó, pero hizo historia en el Mundial: récords que rompió el partido

En la tarde del pasado domingo 14 de junio, la selección de Ecuador debutó en la fase de grupos de la Copa Mundial de la Fifa 2026 frente a Costa de Marfil. El equipo africano, dirigido por Emerse Faé, obtuvo la victoria por 1-0 en los minutos finales del compromiso disputado en el Estadio de Filadelfia, Pensilvania.

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Este resultado obliga al conjunto sudamericano a sumar puntos en su próximo enfrentamiento contra Alemania para mantener las opciones de avanzar de ronda. La victoria marfileña alteró los registros históricos de esta delegación, que acumulaba un historial de derrotas ante rivales de la Conmebol tras doce años de ausencia en el torneo.

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El historial marfileño ante equipos sudamericanos

Previamente, el equipo de Costa de Marfil no registraba puntos frente a selecciones de Sudamérica en las citas mundiales. En Alemania 2006 cayó 2-1 ante Argentina; en Sudáfrica 2010 perdió 3-1 contra Brasil, y en Brasil 2014 fue superado 2-1 por Colombia. La racha concluyó con la anotación del delantero Amad Diallo en el minuto 90 del juego.

¡GOL DE COSTA DE MARFIL!



Sobre el final, Amad Diallo convirtió el 1 a 0 para Costa de Marfil ante Ecuador en la Copa del Mundo de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/3gOdLOnpnq — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

Por su parte, la escuadra conducida por Sebastián Beccacece controló la posesión del balón durante el primer tiempo, pero no logró concretar las acciones en el arco contrario. Esta falta de efectividad coincide con el desempeño del equipo en la etapa de clasificación, donde se ubicó entre las delegaciones con menor cantidad de goles anotados.

Registros estadísticos tras el compromiso en Filadelfia

A raíz del desenlace del partido, el analista de datos de fútbol MisterChip expuso dos variables estadísticas que involucran al seleccionado de la Conmebol. A través de sus canales oficiales, el periodista español detalló que Ecuador ingresó a un selecto grupo de equipos que pierden un juego en los instantes finales.

#OJOALDATO - Ecuador 🇪🇨 se convierte en la TERCERA selección sudamericana a la que le ocurre por SEGUNDA vez perder un partido en la Copa del Mundo por un gol del rival del minuto 89 en adelante (prórrogas excluidas). Se une a Uruguay y Brasil:



🇺🇾 Uruguay: 1962 (vs URSS) + 1970… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 15, 2026

El analista español MisterChip afirmó que “Ecuador se convierte en la tercera selección sudamericana a la que le ocurre, por segunda vez, perder un partido en la Copa del Mundo por un gol del rival del minuto 89 en adelante. Se une a Uruguay y Brasil”.

Asimismo, el especialista reportó la conclusión de una marca de partidos invictos para el conjunto sudamericano y la relación de los remates en los postes. Los tres tiros desviados por el marco de la portería sitúan al equipo en una lista histórica compartida con escuadras de otros torneos mundiales.

CIV 🇨🇮 1-0 🇪🇨 ECU (FT) - Termina la histórica racha de Ecuador 🇪🇨 de 19 partidos consecutivos sin perder, la más larga en la historia de La Tri. Y lo hace con un dato amargo: es la quinta selección que pierde un partido en la Copa del Mundo tras estrellar 3+ balones contra los… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 15, 2026

El estadista MisterChip concluyó: “Termina la racha de Ecuador de 19 partidos consecutivos sin perder, la más larga en la historia de la selección. Es la quinta delegación que pierde un partido en la Copa del Mundo tras estrellar tres o más balones contra los palos, sumándose a los registros de Bélgica en 1970, Italia en 1978, Brasil en 1990 y Estados Unidos en 1998”.

Tras este compromiso, Ecuador jugará su segundo partido del grupo frente a la selección de Curazao a las 7:00 de la noche en la sede de Kansas City, Estados Unidos. Por su parte, Costa de Marfil se enfrentará a Alemania en el Estadio de Toronto, Canadá, a las 3:00 de la tarde, hora de Colombia.