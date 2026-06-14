El secreto de la pulsera que une a Cristiano Ronaldo y a la selección de Portugal

En la tarde de este domingo 14 de junio de 2026, la selección de Portugal llevó a cabo su respectiva jornada de entrenamiento en territorio norteamericano. El plantel europeo ajusta los últimos detalles de juego antes de encarar su primer partido en la Copa del Mundo.

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Tras finalizar las prácticas en el campo, el director técnico del equipo, Roberto Martínez, compareció ante los medios de comunicación en una rueda de prensa programada por la organización.

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Martínez estuvo acompañado por el mediocampista Vitinha, quien atendió las preguntas de los reporteros sobre la actualidad del grupo. Durante la sesión de preguntas, los periodistas interrogaron a los integrantes de la delegación sobre el uso de un accesorio idéntico que porta la mayoría de los futbolistas convocados. Se trata de una pulsera especial que llamó la atención de los asistentes a los entrenamientos abiertos de la escuadra lusa.

El origen del accesorio

El volante del Paris Saint-Germain, Vitinha, aclaró el origen de este elemento, afirmando que “básicamente, la historia de la pulsera comenzó durante la reunión que sostuvimos con el primer ministro, Luís Montenegro, antes de viajar al torneo”.

Adicionalmente, el jugador explicó que el jefe de gobierno portugués les entregó este obsequio a todos los miembros de la delegación oficial como un símbolo de respaldo institucional.

Vitinha añadió detalles técnicos sobre las características del accesorio para evitar infracciones en los compromisos oficiales del certamen.

Comentando que “el primer ministro se aseguró de que fuera una pulsera permitida por la FIFA para usarse dentro del terreno de juego”. Según el relato del futbolista, la pieza cumple con las especificaciones de seguridad requeridas para no comprometer la integridad de los deportistas durante las acciones del partido.

Murió Diogo Jota, compañero de Luis Díaz en Liverpool. Foto: Getty Images

El volante de la selección de Portugal, Vitinha, complementó la información sobre el diseño de las piezas entregadas a la delegación: “El accesorio lleva impreso el nombre de todos los jugadores de la nómina, además de una mención especial para nuestro compañero Diogo Jota”. El futbolista precisó que el mandatario dejó a libre elección de cada integrante determinar si deseaban portar el elemento durante los entrenamientos o en los partidos.

El recuerdo de Diogo Jota en el plantel

El trasfondo de este accesorio se vincula directamente con la memoria del atacante Diogo Jota, quien formaba parte activa del proceso de la selección nacional.

Lamentablemente, el deportista portugués, delantero del Liverpool de Inglaterra, falleció a los 28 años de edad en la madrugada del 3 de julio de 2025. El hecho se produjo tras un accidente de tráfico ocurrido en la localidad de Zamora, España, un suceso donde también perdió la vida su hermano, André Silva.

El deceso del delantero afectó la estructura del combinado lusa, por lo que el plantel decidió mantener presente su recuerdo durante la competencia internacional.

Cristiano ronaldo fue visto con una manilla. Foto: AP

La pulsera conmemorativa ha sido vista en las muñecas de varios jugadores de la escuadra europea, entre ellos el capitán Cristiano Ronaldo. El gesto busca simbolizar el acompañamiento del exintegrante en cada uno de los compromisos del torneo de fútbol.

El panorama en la fase de grupos y el debut mundialista

Portugal lidera el Grupo K del Mundial 2026, una zona de clasificación que comparte junto a las selecciones de Uzbekistán, Colombia y la República Democrática del Congo. Las estadísticas de las fases previas ubican al conjunto ibérico entre las opciones principales de los analistas deportivos para acceder a la etapa de eliminación directa de la Copa del Mundo.

El estreno del equipo dirigido por Roberto Martínez quedó fijado en el calendario para el próximo miércoles 17 de junio en territorio norteamericano. La escuadra de Portugal se medirá contra el seleccionado de la República del Congo a las 12:00 del mediodía, hora de Colombia.

Dicho compromiso oficial se disputará en las instalaciones del estadio principal de la ciudad de Houston, Texas, donde se coordinan los operativos logísticos correspondientes.