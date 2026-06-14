Mundial 2026: “Uno tiene que entender que eso es un negocio”, dicen a quienes critican el torneo. Vea lo que pasó

El planeta está en modo Mundial. Esta cita que se produce cada cuatro años, llama la atención de todos los países y los ojos del mundo están puestos sobre Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, como es la primera vez que hay 48 equipos en competencia, se dio una polémica sobre la conveniencia o no de este número de selecciones peleando por el título.

En total hay 12 grupos, de cuatro integrantes cada uno. De cada grupo clasificarán los dos primeros, para un total de 24 clasificados. Los ocho cupos restantes, para llegar a 32, saldrán de los mejores terceros.

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Una vez queden 32 equipos, conocidos como los dieciseisavos de final, se disputará un único partido. Y así quedarán 16, luego 8, 4, 2 y el gran campeón.

Por esa razón, el experimentado periodista deportivo César Augusto Londoño habló en Sin Filtro en SEMANA sobre este nuevo sistema y quiso ponerle punto final a esta discusión que se ha presentado.

“A mí me encanta porque es que una fiesta mundial que cambia los países, el semblante, la ilusión y el pensamiento de la gente y la biología, porque si nos ilusionamos estaremos bien, es una maravilla”.

Para Londoño, quien ha cubierto mundiales desde España 1982 y ha estado en doce ediciones, es bueno que haya 48 equipos en competencia.

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“Al fin y al cabo el Mundial comienza con 211 equipos en las eliminatorias, que califican solo 7 en la región le quita emoción a la eliminatoria a nuestra eliminatoria, pero que vayan 48 países a la fiesta me parece extraordinario”.

Puso como ejemplo lo que ocurrió con algunos países que están por primera vez en el Mundial y dijo que justamente eso busca el fútbol: hacer felices a las personas. “Mire lo de Curazao, esa celebración tan imponente, la de los países africanos que nunca han ido a un campeonato del mundo, eso es impresionante. Esa alegría no se puede restringir por hacerle caso a los periodistas que dicen que el Mundial debe ser con 24 o 16 equipos”.

No obstante, reconoció que el Mundial es un negocio, algo que debe saber todo el mundo, y que ese es uno de los factores para ampliar el número de selecciones.

Diego Bonilla y César Augusto Londoño. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

“Ahora, uno tiene que entender que eso es un negocio y que el negocio es más rentable con 48 que con 32. Con 32 equipos le quedaron a la FIFA 6 mil millones de dólares y en esta ocasión unos 8 mil millones. ¿Van a renunciar a eso?“.

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César Augusto Londoño es uno de los periodistas deportivos colombianos con más experiencia y ha recorrido el mundo para cubrir diferentes eventos deportivos.

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