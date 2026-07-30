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Real Madrid le quitó un fichaje a la Premier League: atacante de 21 años fue oficializado

Daban como un hecho la posible llegada de Espí a un equipo de Premier League. Sin embargo, Real Madrid se metió de último momento.

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Redacción Deportes
30 de julio de 2026 a las 5:13 p. m.
Entrenamiento del Real Madrid en la pretemporada 2026-2027.
Entrenamiento del Real Madrid en la pretemporada 2026-2027. Foto: Getty Images

Este jueves, 30 de julio de 2026, Real Madrid oficializó a Carlos Espí como su nuevo refuerzo de la temporada. Se trata de un atacante de 21 años que se desempeñaba en Levante y que habría tenido un acuerdo casi cerrado con el Brighton de la Premier League.

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Al menos así lo reportó Matteo Moretto, periodista cercano al mercado de pases en el mundo del fútbol. Afirmó que el joven futbolista tenía “avanzado el acuerdo con Brighton, pero ante el interés del Real Madrid, todo se frenó.

“El Real Madrid C. F. y el Levante U. D. han acordado el traspaso del jugador Carlos Espí, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031″, reveló La Casa Blanca por medio de su web oficial.

“Con 21 años, Carlos Espí ha jugado tres temporadas en el Levante, en las que ha disputado 66 partidos y ha marcado 20 goles. En la pasada temporada, fue designado mejor jugador sub-23 de la Liga. Carlos Espí es internacional sub-19 y sub-20 con España”, sentenció el club.

Real Madrid habría pagado 25 millones de euros por Carlos Espí

Quien dio detalles del precio que habría pagado Real Madrid por Carlos Espí fue el periodista Fabrizio Romano. Mencionó 25 millones de euros por la cláusula de rescisión del joven futbolista.

Todo apunta a que no solo el Brighton y el Real Madrid estaban detrás de Carlos Espí. Su buen rendimiento durante la última temporada habría despertado el interés de numerosos clubes.

Se espera que llegue como una de las alternativas para el técnico José Mourinho, quien tiene la obligación de enderezar el rumbo de un equipo que ha enfrentado dificultades en los últimos años, sin títulos y con constantes cuestionamientos por parte de la hinchada a lo largo de las recientes temporadas.

Respecto a la llegada de Espí al Real Madrid, Marca aclara: “Ocupará el puesto que dejará en la plantilla Gonzalo, que este jueves también ha sellado su salida al Fulham de Arbeloa”.