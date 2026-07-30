Certera notificación del Bayern Múnich con Luis Díaz en pleno rumor de salida hacia Al-Hilal

Al-Hilal de Arabia Saudita se fue de frente por lograr el fichaje del atacante colombiano Luis Díaz.

Medios internacionales reportaron que el cuadro del Medio Oriente le propuso doblar el salario anual al guajiro para convencerlo. Sin embargo, la operación se ve compleja por la oposición de Bayern Múnich, dueño de los derechos del atacante.

A pesar de que el club tenga mucha incidencia en el trato, también la tendrá el mismo Lucho. Su decisión será clave para determinar el futuro deportivo que vaya a tener a los 29 años.

Luis Díaz celebrando el título de la DFB Pokal con el Bayern Múnich de Alemania. Foto: Getty Images

Por varios días la noticia estuvo rondando de manera fuerte en Colombia y Alemania. En las últimas horas, Bayern ha decidido sacar una publicación recordando un grato momento con el colombiano de hace un año.

Exactamente este 30 de julio, pero 365 días atrás, se dio la firma del fichaje entre teutones y el guajiro. Los germanos la celebraron así: “¡Qué temporada! Hace un año hoy, firmamos a Lucho”.

Después de ello notificaron y dieron a entender que blindan al extremo de cara al futuro: “Y esto es solo el comienzo”.

En otro mensaje con imágenes adjuntas de la primera temporada de Díaz Marulanda, los de Múnich demostraron que esperan que su estrella siga ligada a estos: “¡Me alegra que formes parte de nuestra familia, Lucho!“.

Supuesta respuesta de Díaz

En Alemania, el periodista Florian Plettenberg hizo mención al negocio que se estaría desarrollando. El comunicador fue certero a la hora de hablar de una supuesta primera respuesta negativa de Díaz a dicho trato.

“Quiere quedarse en el FC Bayern y ya se lo ha dejado claro al club. En esta etapa, no está considerando un traspaso”, afirman sin chance a pensar que tome vuelo el traspaso.

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“El Bayern también quiere retenerlo. Lo adoran. El club no tiene intención de negociar con otros clubes, no ha establecido un precio de salida y no ha recibido ninguna oferta”, zanjó ante las versiones.

Campañón de estreno

Luis Díaz firmó una sobresaliente primera temporada con el Bayern Múnich tras llegar procedente del Liverpool en el verano de 2025.

El colombiano se consolidó como una de las figuras del equipo dirigido por Vincent Kompany y fue determinante en la conquista de la Bundesliga y la Supercopa de Alemania.

Luis Díaz y sus compañeros del Bayern Múnich alzando el trofeo de Bundesliga. Foto: Getty Images

A lo largo de la campaña disputó 51 partidos oficiales, en los que registró 26 goles y 19 asistencias, cifras que lo ubicaron entre los futbolistas más productivos del club.

En la Bundesliga aportó 15 tantos y 17 asistencias, mientras que también dejó actuaciones destacadas en la Liga de Campeones y la Copa de Alemania. Su rendimiento lo convirtió en uno de los fichajes más exitosos de la temporada en el fútbol europeo.

Paso por Colombia

En las últimas horas a Luis Díaz se le vio en Colombia. Estuvo acompañando el juego de Barranquilla FC y Junior, donde los del Torneo BetPlay dieron el batacazo.

⚽ “Estuve viendo el partido de ida, estuvo emocionante. Voy a hacerle el apoyo a los dos y que gane el mejor. Tuve la oportunidad de jugar grandes partidos acá. Junior siempre hace un papel interesante, tiene una plantilla increíble, siempre quiere ganar”, Luis Díaz#LACOPAXWIN pic.twitter.com/duqIlrCXeE — Win Sports (@WinSportsTV) July 29, 2026

“Estuve viendo el partido de ida, estuvo emocionante. Voy a hacerle el apoyo a los dos y que gane el mejor. Tuve la oportunidad de jugar grandes partidos acá”, dijo en la previa.

“Junior siempre hace un papel interesante, tiene una plantilla increíble, siempre quiere ganar”, agregó.