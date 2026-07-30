Tras más de 4.000 muertes en las vías, la Policía Nacional lanza llamado urgente para cambiar conductas al volante

La Policía Nacional ha compartido una serie de registros preocupantes en materia de movilidad y tránsito, indicando que en lo corrido del año 2026, un total de 4.079 personas han fallecido en el país a causa de siniestros viales.

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La cifra de víctimas indica que el 60 % corresponde a motociclistas y sus acompañantes, el 20 % a peatones, el 15% a conductores y pasajeros de vehículos y el 5% a ciclistas.

Dentro de las causas que derivaron en estos siniestros viales, la Policía Nacional indica que los principales factores se deben a exceso de velocidad, manejar bajo los efectos de alcohol, evadir la revisión técnico-mecánica, transitar sin la licencia de conducción, no tener el SOAT vigente y hacer uso de maniobras peligrosas.

Las regiones que han concentrado los mayores números de siniestros viales se concentran en Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Bogotá.

Exceso de velocidad y conducción bajo efectos del alcohol, entre las principales causas de siniestros. Foto: X - @BogotaTransito

Adicionalmente, las autoridades mencionarán que en el mismo periodo, más de 189.000 se han impuesto a conductores al cometer infracciones, de acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.

Son ante estos hechos que la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional ha comenzado a intensificar su estrategia de prevención al promover una mejor cultura vial, diseñada para traer mayor respeto a las normas de tránsito y a la vez desarrollar un comportamiento responsable por parte de los usuarios.

“No más excusas en la vía”

Esta campaña es denominada “No más excusas en la vía”, en donde las autoridades hacen una invitación a los ciudadanos a dejar de lado una cultura que se encarga de justificar cualquier hecho y comenzar a asumir cada decisión que se cometa al conducir un vehículo.

Se busca que, por medio de este programa, los ciudadanos dejen de utilizar frases inofensivas como “solo fueron unos minutos”, “iba tarde” o “nunca pasa nada”, que pueden cobrar la vida de alguien.

Policía lanza campaña “No más excusas en la vía” para promover cultura ciudadana. Foto: Policía Nacional - API

“Con la campaña ‘No más excusas en la vía’ queremos cambiar una cultura que durante años ha normalizado el incumplimiento de las normas de tránsito. Nuestro propósito es que los colombianos comprendan que respetar las normas no evita un comparendo; salva vidas”, comentó el coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

La idea es que, a través de este programa, las autoridades de tránsito no solamente se encarguen de sancionar a las personas que incumplan las normas, sino que también se ayude a prevenir siniestros viales y fomentar una cultura ciudadana vinculada al autocuidado y la responsabilidad.

Para ello, se implementarán varias acciones, cada una de ellas diseñada para fortalecer la prevención en el país.

“Abrázate a la Vida” , diseñada para promover el uso permanente del cinturón de seguridad.

, diseñada para promover el uso permanente del cinturón de seguridad. “Freno” , diseñada en verificar las condiciones mecánicas de los transportes de carga.

, diseñada en verificar las condiciones mecánicas de los transportes de carga. “Plan Embriaguez” , por medio de controles preventivos, detectar conductores que se encuentren bajo los efectos del alcohol.

, por medio de controles preventivos, detectar conductores que se encuentren bajo los efectos del alcohol. “Cuida tu familia”, invita a los conductores a conducir pensando en quienes esperan el regreso seguro de cada viajero.