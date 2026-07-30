Habrían encontrado muerta a la bebé de María Camila Potosí

La bebé de María Camila Potosí, la joven de 21 años hallada asesinada en el sur de Cali, habría sido encontrada sin vida, según señalaron investigadores del caso.

Habla expareja de principal sospechosa del crimen de María Camila Potosí: “Parece que hay más implicados”

De acuerdo con las fuentes oficiales, el hallazgo del cadáver de la menor, quien fue extraída de manera forzosa, se produjo en la mañana de este jueves. La bebé apenas tenía ocho meses de gestación.

“Como parte de las actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, halló en una zona boscosa de Cali (Valle del Cauca) restos humanos que corresponderían a los de la hija de la mujer de 21 años asesinada en esta ciudad”, señaló la Fiscalía.

El ente investigador subrayó: “En este momento se adelantan las diligencias de inspección técnica para, posteriormente, trasladarlos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se buscará su plena identificación”.

Cabe recordar que horas antes del hallazgo fueron capturadas cinco personas vinculadas al crimen de María Camila Potosí, entre ellas, la mujer que fue vista por última vez con la joven antes de su desaparición el 15 de julio en la Comuna 18, sur de la capital del Valle.

“En tan solo 10 días de trabajo hoy, 30 de julio, en la madrugada, y luego de esta rigurosa investigación, mediante operativos realizados en la ciudad de Cali y el municipio de Andalucía, Valle del Cauca, logramos la captura de cinco personas, presuntos responsables de la desaparición y homicidio de María Camila, así como la extracción de su bebé”, dijo el brigadier general Herbert Benavidez.

De acuerdo con el oficial, los cinco capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por los delitos de secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio.

Tras la captura en las últimas horas de cinco sospechosos, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció a través de su cuenta en X.

“Ninguna mujer debería ser víctima de la violencia y ningún crimen como este puede ser normalizado o quedar en la impunidad. Lo dijimos desde el primer día y lo estamos cumpliendo: no vamos a descansar hasta que todos los responsables respondan ante la justicia; en Cali seguiremos trabajando de manera coordinada con la Fuerza Pública y la Fiscalía para esclarecer plenamente este caso. Aquí no hay lugar para quienes atentan contra la vida, la dignidad de las mujeres y la niñez”, dijo Eder en parte de su mensaje en X.