“Amarrada con un cable”: padres de María Camila Potosí y expareja de la principal sospechosa revelan detalles del estremecedor crimen

El caso de María Camila Potosí Gómez, la joven embarazada de 21 años que desapareció el 16 de julio y cuyo cuerpo fue hallado sin su bebé cuatro días después cerca del río Meléndez, en Cali, continúa generando conmoción.

Habló pareja de María Camila Potosí; contó qué le dijo la sospechosa del crimen y cómo encontró el cuerpo: “Bastante devastadora”

En entrevista con el pódcast Más allá del silencio, sus padres, Alba Gómez y Alexander Potosí, narraron cómo fueron las horas de búsqueda y por qué consideran que Juliet Angulo, principal sospechosa para las autoridades, tiene información clave sobre el crimen.

Alexander Potosí aseguró que desde el principio detectaron contradicciones en la versión entregada por la mujer. Según explicó, ella afirmó haber dejado a María Camila en un puesto de salud hacia las 4:02 de la tarde, pero las cámaras de seguridad mostraban que ambas continuaban desplazándose en motocicleta varios minutos después.

“Hay mucha inconsistencia en las versiones de ella. Ella sabe todo realmente lo que pasó con mi hija”, afirmó.

El padre recordó que incluso la confrontaron un día después de la desaparición en la estación de Policía de Meléndez. Allí, dijo, la mujer se mostró “muy nerviosa” y cambió varias veces su relato.

Los acudientes de la víctima dieron más detalles de cómo encontraron el cuerpo de su hija. Foto: Screenshot YouTube

La familia también relató el doloroso momento en el que Alexander llegó al lugar donde el CTI adelantaba la inspección del cuerpo. Contó que, al reconocer el vestido y un tatuaje de su hija, comprendió que se trataba de María Camila.

“Yo me tiré al río. Lo único que decía era: no, Dios mío, no. La reconocí por el vestido y el tatuaje. Mi hija se encontraba envuelta en unas, no sé si sábanas rojas o algo así, y con un cable encauchetado blanco en la boca”, recordó entre lágrimas.

Por su parte, Alba Gómez contó que se encontraba en España cuando recibió la llamada de su hijo informándole sobre la desaparición. Tenía previsto viajar a Colombia en agosto para asistir al cumpleaños de María Camila y conocer a su nieta Alaia, cuyo nacimiento estaba programado para el 10 de agosto.

“Me arrebataron esa ilusión. Adelanté el viaje para ayudar a buscar a mi hija y a mi nieta, pero la encontré fallecida”, expresó.

Durante la conversación, ambos reiteraron que mantienen la esperanza de que la bebé siga con vida. Explicaron que, según la información entregada por la Fiscalía tras la necropsia, Alaia no se encontraba en el vientre de María Camila cuando fue recuperado el cuerpo.

Igualmente, la madre aseguró que las chanclas negras que llevaba puestas María Camila el día de su desaparición fueron encontradas en la casa de los suegros de la principal sospechosa.

Calzado hallado en vivienda, presuntamente propiedad de la fallecida. Foto: Screenshot 'x'

Alexander también manifestó que, en su concepto, Juliet Angulo no habría actuado sola.

“Esa persona no actuó sola. Lo que le hicieron a mi hija no lo pudo hacer una sola persona”, sostuvo.

Finalmente, la familia pidió que las autoridades continúen las investigaciones para esclarecer completamente el caso y encontrar a la bebé, además de convocar a la ciudadanía a mantener el apoyo mediante marchas y plantones.

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Expareja de Juliet aseguró que ella fingió dos embarazos

En el mismo programa también habló Carlos Rincón, expareja de Juliet Angulo, principal sospechosa, quien aseguró que solo después de iniciada la investigación descubrió que los dos embarazos que ella le hizo creer durante su relación nunca habrían existido.

Según contó, un fiscal le informó que la propia hermana de Juliet había revelado que la mujer se había practicado una cirugía que impedía un embarazo y que incluso ella la había acompañado durante ese procedimiento.

“Cuando ella me dijo eso, ahí dije: me la hizo dos veces. Todo ese tiempo me mintió; ninguno de los dos embarazos fue verdad”, afirmó.

Rincón cuestionó qué pretendía hacer Juliet cuando llegara el momento del supuesto nacimiento del segundo bebé.

“¿Qué iba a hacer ese día que no hubiera bebé?”, se preguntó.

Además, el programa mostró audios en los que, presuntamente, Juliet reclamaba en un café internet porque unas ecografías “no se veían reales” y necesitaba convencer a su pareja de que el embarazo era verdadero.

Estas revelaciones se conocen mientras las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer el homicidio de María Camila Potosí y establecer qué ocurrió con la bebé Alaia, cuya ubicación sigue siendo una de las principales incógnitas del caso.