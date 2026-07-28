Rector de la USC habla en SEMANA y revela detalles del auditorio donde se posesionará Abelardo De La Espriella: “Es un hecho histórico”

En conversación con SEMANA, el rector de la Universidad Santiago de Cali, Carlos Andrés Pérez Galindo, confirmó que la Arena USC será el escenario donde se llevará a cabo la posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella. Para los directivos, esto “es un hecho histórico” para la institución y para la educación superior del Pacífico colombiano.

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“Estamos muy contentos, realmente, con un orgullo y una felicidad infinita de poder albergar un momento tan especial y tan significativo para la nación, que es la posesión de nuestro señor presidente, el doctor Abelardo De La Espriella. Esto tiene mucho significado. Uno de ellos es la proyección a nivel de regionalización y de gobernanza con las diferentes regiones”, dijo.

De igual manera, señaló que “se ha seleccionado una región muy importante, que es nuestro querido departamento, que también refleja lo que representa la región pacífica y todo lo que ha vivido en nuestra historia reciente. Se colocan las regiones como un elemento de primer renglón para entrar a solucionar las diferentes problemáticas del país”.

Abelardo de la Espriella, presidente electo. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: SEMANA

Pérez Galindo dijo que tienen toda la capacidad de infraestructura para recibir este evento en el que se posesiona el nuevo presidente de Colombia.

“Contamos con un auditorio cubierto con capacidad para aproximadamente 2.600 personas. En la parte superior existe otro auditorio con capacidad para 300 personas, pensado para apoyar a los equipos periodísticos y logísticos. Adicionalmente, tenemos una plazoleta contigua con la pantalla más grande del país, de 18 por 10 metros, donde se pueden instalar más de 1.500 personas. Creemos que contamos con unas condiciones muy propicias para desarrollar este evento tan importante”, detalló.

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Para el rector es clave que este tipo de eventos tengan como escenario el campus universitario porque la educación es significativa como herramienta de transformación social y de construcción de país.

“Hacerlo en una universidad es muy significativo. La educación es la principal herramienta de movilidad social; es una herramienta de cohesión, de poder unirnos y encontrarnos los colombianos de diferentes tendencias y aspectos ideológicos. Que la posesión sea aquí refleja ese propósito de llegar a través de la educación para desarrollar a nuestra querida nación. Además, la Universidad Santiago de Cali ha estado profundamente insertada en la ciudad y representa a miles de egresados que han llevado los valores santiaguinos a distintos escenarios del desarrollo del país”, sostuvo.

Panorámica de Cali. Foto: DANIEL JARAMILLO

Pérez Galindo explicó que la elección de la Arena USC se produjo luego de que el equipo del presidente electo definiera que la posesión se realizaría en Cali y se iniciara la búsqueda de un escenario con las condiciones necesarias para un evento de carácter internacional.

“El señor presidente y su equipo estuvieron buscando un escenario significativo y, por diferentes situaciones, se determinó que fuera Cali. La señora gobernadora nos propuso el día de ayer y empezamos a revisar los diferentes aspectos. La Arena cuenta con amplias zonas de parqueaderos, espacios que facilitan los esquemas de seguridad y una ubicación estratégica.

El rector también dijo que su ubicación es central porque “estamos muy cerca de la Tercera Brigada del Ejército, de hospitales y contamos con instalaciones que permiten incluso el aterrizaje de helicópteros si se requiere. Además, estamos en un punto céntrico de la ciudad, con condiciones de acceso y seguridad muy importantes”.