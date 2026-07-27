Antes de salir, revise el clima en Colombia: reporte del Ideam del 27 al 31 de julio

Inicia una nueva semana en Colombia, donde millones de ciudadanos tienen diferentes actividades en su agenda y, para poder cumplir con todas esas obligaciones, es necesario revisar el pronóstico del clima, para programar actividades al aire libre o en espacios cerrados.

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Ante esa situación, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó el informe del tiempo previsto para el territorio colombiano entre el lunes 27 y el viernes 31 de julio. La entidad reportó el tránsito de fenómenos atmosféricos que alterarán las precipitaciones, afectando las rutinas diarias y las condiciones del clima en varias regiones.

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Para el lunes 27 de julio, el organismo oficial prevé precipitaciones de intensidad baja a media en el occidente y noroccidente del país. El reporte del Ideam indicó que el paso de la Onda Tropical Número 29 favorecerá la formación de nubes y lluvias, registrando acumulación de agua y tormentas eléctricas en zonas de Chocó, Antioquia, la Región Andina y la Amazonía.

Mapa del clima en Colombia para este lunes 27 de julio. Foto: Ideam

En la jornada del martes 28 de julio se anticipa una disminución paulatina del agua en el territorio nacional. El Ideam confirmó que persistirán lloviznas en el occidente, norte y oriente de Colombia, mientras que en la zona insular de San Andrés y Providencia se mantendrán cielos cubiertos con lloviznas intermitentes.

Mapa climatológico de Colombia para el martes 28 de julio. Foto: Ideam

Incremento de precipitaciones a mitad de semana

Durante el miércoles 29 de julio, las proyecciones muestran un aumento de las lluvias en la región amazónica, la Orinoquía y el suroccidente. El Ideam señaló que las lluvias de mayor fuerza se concentrarán en departamentos como Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Putumayo, acompañadas por descargas eléctricas ocasionales en diversos sectores.

Mapa del clima para el miércoles 29 de julio. Foto: Ideam

Para la jornada del jueves 30 de julio, el clima registrará un nuevo aumento en los volúmenes de agua acumulada sobre el territorio nacional. El Ideam informó que el ingreso de la Onda Tropical Número 30 generará aguaceros fuertes en las regiones Pacífica, Caribe y Andina, afectando a departamentos como Antioquia, Córdoba, Bolívar y Santander.

Mapa del clima en Colombia para el jueves 30 y viernes 31 de julio. Foto: Ideam

El viernes 31 de julio cerrará la semana laboral con la continuidad de precipitaciones en las mismas zonas del noroccidente y occidente. El instituto meteorológico prevé la persistencia de lluvias intensas en las áreas costeras y andinas, además de aguaceros aislados en la Amazonía, la Orinoquía y el archipiélago de San Andrés.