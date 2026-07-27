Una nueva polémica sacude la Paz Total del presidente Gustavo Petro: la Fiscalía habría descubierto una grave situación que se estaría presentando con uno de los proyectos bandera del mandatario saliente.

No paran los escándalos de la Paz Total del presidente saliente, Gustavo Petro. Foto: Ovidio Gonzalez - Presidencia de la República

Al parecer, algunas resoluciones que se expidieron para nombrar gestores de paz no tendrían soporte documental. Así quedó en evidencia en la 043 de 2022 y la fiscal del caso calificó la situación como vergonzosa.

En la Resolución 043 de 2022, el entonces comisionado de paz, Danilo Rueda, nombró gestores de paz a Luis Carlos Vélez y Jhon Jairo Giraldo, presuntos integrantes de las disidencias de las Farc de alias Araña.

Geovany Andrés Rojas, alias Araña, el narco VIP, pedido en extradición. Foto: ARCHIVO PARTICULAR SUMINISTRADO A SEMANA

El pasado 17 de julio, la Presidencia de la República le respondió a la Fiscalía bajo el radicado 8844: “Se informa que, tras la revisión en el archivo OCCP y el archivo central sobre el trámite de dicha resolución, no fue posible evidenciar, ni se encontraron en los expedientes, los documentos soportes ni los actos administrativos previos que justificaran, respaldaran y permitieran la expedición y trámite de la mencionada resolución”.

Esta situación fue calificada por la Fiscalía, que imputa cargos contra Vélez, como vergonzosa. “Es vergonzoso ver esta respuesta, donde han intervenido hasta en unas esferas altas del Gobierno para obtener una resolución”, dijo la fiscal del caso de Vélez, alias el Mono, capturado recientemente por graves delitos relacionados, al parecer, con narcotráfico.

Captura de alias el Mono, según la Fiscalía. Foto: Suministrado a SEMANA.

“Para cualquier ciudadano de a pie que vaya a solicitar ser tenido en cuenta ante el alto comisionado de paz para ser gestor de paz, le exige mínimo fotocopia de la cédula”, agregó la Fiscalía, al recriminar el soporte de documentos de la Resolución 043 de 2022.

La Paz Total del Gobierno Petro ha sido duramente criticada. Se le atribuye el fortalecimiento de los reductos de los paramilitares y de las disidencias de las Farc.