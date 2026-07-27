Gobierno Petro nombraba gestores de paz sin tener soporte documental de los implicados

El escándalo de la política de Paz Total del Gobierno Petro parece no tener freno. Recientemente, la Fiscalía puso bajo mira la Resolución 043 del 2022, por medio de la cual se designó como gestores de paz a Luis Carlos Vélez, alias el Mono, y Jhon Jairo Galindo.

Geovany Andrés Rojas, alias Araña, el narco VIP, pedido en extradición. Foto: ARCHIVO PARTICULAR SUMINISTRADO A SEMANA

Lo que sorprendió al ente acusador fue la reciente respuesta que le dio la Presidencia de la República sobre el origen de la mencionada resolución.

De acuerdo con un documento en poder de SEMANA, la Presidencia de la República le reconoció el pasado 17 de julio a la Fiscalía que no había soportes documentales de los mencionados en la resolución.

Captura de alias el Mono, según la Fiscalía. Foto: Suministrado a SEMANA.

“Se informa que, tras la revisión en el archivo OCCP y el archivo central sobre el trámite de dicha resolución, no fue posible evidenciar, ni se encontraron en los expedientes, los documentos soportes ni los actos administrativos previos que justificaran, respaldaran y permitieran la expedición y trámite de la mencionada resolución”, señaló la Presidencia de la República.

La Resolución 043 estableció que las personas mencionadas en dicho documento estaban autorizadas como facilitadoras de paz bajo las orientaciones de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

El Gaula Militar, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, capturó en las últimas horas a Vélez, alias el Mono, señalado de ser uno de los hombres de confianza de Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, máximo cabecilla del grupo criminal Comandos de la Frontera.

Diferentes sectores políticos han calificado como un fracaso la política de paz del Gobierno Petro. Foto: Alejandro Acosta

De acuerdo con información de las autoridades, alias el Mono fue detenido por los delitos tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico. Su captura se produjo en el municipio de Chía, Cundinamarca, en la noche del pasado viernes 24 de julio.