La preocupante cifra que pone en alerta a Bogotá por el robo diario de carros y motos

Bogotá enfrenta una serie de crisis en materia de seguridad vial, en donde cada vez los ciudadanos conocen sobre modalidades de hurto que delincuentes realizan a carros y motocicletas de la capital.

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Sin embargo, los hechos siguen presentando mayores preocupaciones para la tranquilidad de los bogotanos, tal como lo mencionó la concejala del distrito, Andrea ‘Tata’ Hernández, quien denunció la alarmante crisis que se vive en la ciudad.

Según cifras oficiales del Sistema de Información Estadístico, Delicuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO), entre el 1 de enero y el 13 de julio de 2026 fueron hurtados 1.424 carros y 2.068 motocicletas, trayendo así un total de 3.492 vehículos robados en más de seis meses del año.

Entre enero y julio de 2026 fueron reportados 3.492 vehículos hurtados en Bogotá, según datos del SIEDCO. Foto: SDM

De acuerdo con la cabildante, estos datos traen consigo un promedio bastante alarmante, al indicar que en solamente un día, varios de estos vehículos están en la mira de los criminales que se encuentran en Bogotá.

“Las cifras son totalmente preocupantes. Estamos hablando de un promedio de 7 automóviles que son hurtados cada día y 11 motocicletas robadas diariamente en la ciudad. Detrás de cada cifra hay familias trabajadoras que pierden su patrimonio y su tranquilidad en manos de la delincuencia”, comentó la concejala Hernández.

Adicionalmente, la cabildante menciona cómo, en algunos casos, los delincuentes no solamente se dedican a robar pertenencias de las víctimas, sino que incluso hacen uso de violencia o fuerza física que sobrepasa todos los límites y que trae mayores consecuencias.

Dentro de los casos que menciona Hernández, se encuentra el ocurrido el pasado 24 de julio en el barrio El Codito, en donde un conductor lamentablemente falleció a causa de un arma de fuego mientras le estaban hurtando el coche.

La denuncia también advierte sobre el uso de violencia en algunos robos de vehículos, una situación que incrementa el riesgo para los conductores. Foto: Getty Images

“Lo que empezó como un robo terminó convirtiéndose en un homicidio. No podemos permitir que a los bogotanos los sigan matando por salir en sus vehículos. Esto refleja la urgencia de actuar antes de que la criminalidad siga cobrando más vidas”, explicó Hernández.

Son ante estos hechos de inseguridad que la concejala realizó un llamado al distrito, específicamente a la Secretaría Distrital de Seguridad, así como a la Policía Metropolitana de Bogotá, para que se puedan llevar a cabo operativos de choque e inteligencia en aquellos puntos críticos de la ciudad que son más propensos a hurto y comercialización ilegal de autopartes.

“Las autoridades deben ponerse en máxima alerta para desarticular estas bandas. Necesitamos acciones inmediatas y conjuntas para garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos en todas las localidades”, concluyó la concejal.