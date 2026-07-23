Desmantelado ‘deshuesadero’ de carros en Bogotá: la Policía entregó detalles del operativo

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó esta mañana de jueves, 23 de julio, que uniformados adscritos a la estación Antonio Nariño hallaron en un edificio residencial varios motores y autopartes que presentaban presuntas irregularidades en sus sistemas de identificación.

De acuerdo con el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana, el operativo de las autoridades se desplegó, luego que ser alertados sobre la posible ubicación de un vehículo reportado como hurtado en la zona mencionada anteriormente.

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“Tras una oportuna reacción y el seguimiento de las indicaciones suministradas por la central, las patrullas de vigilancia llegaron a un inmueble. En la entrada del garaje interceptaron a un ciudadano, quien manifestó que allí funcionaba una bodega para almacenar vehículos involucrados en siniestros viales y autorizó voluntariamente el ingreso de los uniformados”, indicaron desde la Policía.

Al verificar el lugar, los uniformados se percataron que había una gran cantidad de motores y autopartes almacenadas.

Lo que aparentaba ser un garaje donde se almacenaban vehículos involucrados en siniestros viales ocultaba, presuntamente, un desguazadero.



Durante un operativo en un inmueble en la localidad de Antonio Nariño, nuestros uniformados incautaron 13 motores, 5 de ellos alterados. pic.twitter.com/dbFDwFt3iR — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 23, 2026

Tras lo anterior, los uniformados solicitaron de inmediato el apoyo de peritos especializados del Grupo de Automotores para realizar la verificación física y el peritaje de las partes.

Al final, establecieron que había cuatro motores con sus sistema de identificación totalmente borrados, 1 motor regrabado, así como ocho motores con sus sistemas de identificación originales.

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“Los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Este año la Policía Nacional en Bogotá ha incautado cerca de 50 motores alterados, 620 vehículos recuperados asimismo 886 motocicletas”, resaltaron desde la Policía.

Por último, la Policía Metropolitana de Bogotá reiteró su compromiso en la lucha contra las cadenas criminales de hurto de automotores y receptación de autopartes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la línea de emergencias 123.