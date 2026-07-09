Víctimas de robo de vehículo en Bogotá alertan sobre fraudes con documentos que quedaron dentro del carro

En las últimas horas se conocieron nuevos casos de hurto de vehículos en el centro y el norte de la capital, además de una denuncia sobre el uso de un carro robado para cometer otros delitos en diferentes localidades de la ciudad.

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Uno de los hechos ocurrió sobre la calle 26, cerca del Concejo de Bogotá. En un video aficionado se observa cómo varios delincuentes llegaron en una camioneta de color rojo, rodearon a la víctima, la obligaron a descender del vehículo bajo amenazas con arma de fuego, la golpearon y posteriormente huyeron con la camioneta robada.

El segundo caso se registró en la localidad de Suba, donde una pareja denunció el robo de su primer carro, adquirido con los ahorros de ambos. De acuerdo con su testimonio, el hecho ocurrió hacia las 2:20 de la madrugada, cuando otro vehículo les cerró el paso y cuatro hombres armados los obligaron a bajar del automóvil, aparte, les quitaron sus objetos de valor.

Uno de los robos ocurrió sobre la calle 26, cerca del Concejo de Bogotá, donde la víctima fue amenazada con arma de fuego y golpeada. Foto: Getty Images

“Un carro nos cerró completamente y cuatro tipos armados nos interceptaron y nos pidieron bajar del carro; nos pegaron y se llevaron el carro, el celular y el reloj”, relató una de las víctimas a Noticias Caracol.

La situación se agravó días después. La pareja aseguró que comenzó a ver en redes sociales videos en los que aparecía un vehículo con características idénticas al suyo siendo utilizado para cometer otros robos en Engativá. Los afectados afirmaron reconocerlo por los rines negros y por la placa INL906.

Además, denunciaron que los documentos que estaban dentro del carro fueron utilizados para realizar trámites y solicitar productos financieros. “El fin de semana que nos robaron nos estaban llamando por créditos en Solventa y también sacaron una línea de internet y televisión por Movistar”, aseguró una de las víctimas.

Las víctimas también aseguraron que los documentos que estaban dentro del automóvil fueron utilizados para solicitar créditos y contratar servicios financieros tras el robo. Foto: Getty Images

Los afectados manifestaron que han recopilado videos, ubicaciones y otras pruebas, pero sostienen que no han recibido una respuesta efectiva de las autoridades. “Me dijeron que no me recibían absolutamente nada de las pruebas que yo tenía, entonces no podemos hacer absolutamente nada, estamos de manos cruzadas”, afirmó uno de ellos.

Los casos se conocen en medio de las preocupaciones por el aumento de los robos de vehículos en Bogotá y por la utilización de automotores hurtados para cometer nuevos delitos. Las autoridades no se han pronunciado públicamente sobre estos hechos específicos, mientras las víctimas continúan buscando la recuperación del vehículo y la protección de su información personal.